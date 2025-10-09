Akik éltek akkor, a többség még ma sem feledi az eddigi utolsó világbajnoki szereplésünk első meccsét. A Mezey György vezette magyar válogatott 6-0-ra kapott ki a szovjet csapattól, innen pedig már nem is tudott felállni, kiesés lett a vége. A magyar válogatott azóta sem szerepelt világbajnokságon, erre legközelebb jövőre lehet esélye, amikorra ez a történet épen 40 éves lesz már. Mezey György halálával egy korszak bizonyosan lezárul a magyar labdarúgásban, és talán az 1986-ban történtek is lassan nyugvópontra térnek.
Voltak a magyar labdarúgásban katasztrófák, elveszített vb-döntők, Marseille, Jugoszlávia, Hollandia, de talán mind közül Irapuato feküdte meg a legjobban a közvélemény gyomrát. Sokan keresték, kutatták a történtek okát, íródtak könyvek, dolgozatok, dolgoztak ki összeesküvés-elméleteket, de kielégítő választ senki sem adott, az is lehet, hogy nincs is.
A világbajnoki selejtezők során már érezni lehetett, összeállt a csapat Mezey György keze alatt. A válogatott minden meccsét megnyerte, egyedül a hollandok elleni hazai selejtezőn kaptunk ki, de annak már nem volt tétje. A csoportban még Ausztria és Ciprus volt az ellenfél. 1985 végén már akadt olyan értékelés, amely Európa legjobbjaként beszélt a Mezey-csapatról. Ebben a hangulatban jött az 1986 márciusi, brazilok elleni meccs a Népstadionban, ahol simán 3-0-ra vertük a dél-amerikai csapatot.
Korszerű taktika és remek erőnlét jellemezte az együttest, de a mexikói világbajnokság előtt jöttek a gondok, amik a tornán csúcsosodtak ki.
A felkészülési időszakban leginkább Nyilasi Tibor itthon hagyása borzolta a kedélyeket. Az Austria Wienben szereplő klasszist bábuként rángatták, a klubja nem akarta elengedni, folyt a huzavona, hogy műtsék, ne műtsék a gerincével. Végül megoperálták, de a válogatott csapatkapitányaként 1986. május elsején nem utazhatott el a kerettel a lienzi edzőtáborba, neki ugyanis a klubjával Innsbruckban volt jelenése. A klubedzője ragaszkodott ahhoz, hogy legalább civilben nézze meg a meccset, Mezey ezt nem akarta.
Ahogy Szepesi György akkori MLSZ-elnök nyilatkozta később, sajnos gyenge kezű volt ebben az ügyben. „Hagytam, hogy Mezey leszállítsa Nyilasit a repülőtérre induló autóbuszról, és nem rendeltem haza a válogatottat az ausztriai Lienzből, a magaslati edzőtáborozásról, noha Östreicher már az első este telefonált nekem: innen haza kell menni. Attól tartottam, ha beavatkozom, Mezey lemond" – mondta. Ezek után már hiába próbált meg mindent Szepesi György MLSZ-elnök, Nyilasi nem bocsátott meg.
A szakvezetés elképzelése szerint a válogatott magaslati edzőtáborba vonult volna, hogy alkalmazkodjon a mexikói körülményekhez, ám az ausztriai Lienz nem volt alkalmas erre. Ennek ellenére a csapat odautazott, s ott is maradt. A télies körülmények után Mexikóban már trópusi hőség várta az együttest, a figyelmeztetések ellenére a kapitány nem várta meg az enyhébb késő estéket az edzések megtartására.
„Az összes válogatott úgy utazott ki, hogy volt néhány kiló a játékosokon, tudták, a mexikói hőségben úgyis leadják. Mi olyan karcsún utaztunk ki, mint az agarak, nem volt semmi tartalékunk. Meg B tervünk sem. Csak egyvalamit tudtunk, a letámadást, az meg a pokoli melegben nem működött, mert kipukkadtunk. Mindenki elhűlten nézte, hogy délben tartjuk az edzéseket, amikor az ellenfelek este, a viszonylagos hűvösben tréningeztek. Ilyen előzmények után álltunk ki az oroszok ellen, és úgy vertek meg minket 6-0-ra, hogy 10-0 is lehetett volna" – mondta néhány éve az Origónak Esterházy Márton az okokról. „Fantasztikus két évünk volt. Mezey Gyuri megtalálta a taktikát, és hozzá a megfelelő játékosokat. Mindenki hülyének nézte, amiért négy, úgymond, favágót játszatott egyszerre: Nagy Anti, Kardos, Garaba és Róth, csupa centerhalf meg beállós, csakhogy mindegyik tudta, mi a dolga, és mi a letámadásunkkal megfojtottuk az ellenfeleinket.
Sose kellett hátramennem labdákért, maradt erőm a támadásokra. Idehaza is kontráztunk, rengeteg labdát szereztünk, feltoltuk a védővonalunkat az ellenfél térfelére, és ha ott miénk lett a labda, az azonnal gólhelyzetet jelentett. Nem voltak klasszisaink, csak Détári és Nyilasi, de közülük is a Tibi volt az igazi sztár. Ő volt a csapat vezére, a játékával és a habitusával is. Aztán Mezey nem vitte ki a világbajnokságra, Mexikóba. Nyilasi kiesése volt a végső csapás,
nélküle nem volt ugyanaz a válogatott, mint vele" – emlékezett vissza Esterházy lassan másfél évtizeddel ezelőtt.
Mezey György rendkívül magabiztos volt a torna előtt, a Labdarúgás című lapnak 1986 májusában így nyilatkozott: „Válogatottunk eljutott arra a szintre, hogy bízzon önmagában, ne ijedjen meg ellenféltől, szokatlan környezettől. A továbbjutás feltétlenül benne van a gárdában, de kevés, ha megállunk a legjobb tizenhat között" – nyilatkozta a kapitány, majd hozzátette: „Rég volt ennyire egységes az ország egy labdarúgókérdés megítélésében. Vezető, szurkoló, játékos és edző egyformán elvárja azt, hogy a tizenhatba kerüljünk. Ez minimális célkitűzésnek is felfogható."
A kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok öttusázó, dr. Török Ferenc az Origónak korábban elmondta, a mexikói körülmények speciális felkészülést igényelnek. „Ha valaki tudta, hogy magaslaton hogyan lehet készülni, akkor az én voltam. Mezey Gyuriék megkerestek engem és a keretorvost, Gótzy doktort. Elmondtuk, hogy mit és hogyan kellene csinálni, de aztán ebből nem sok valósult meg. Sőt. Mondtam, hogy az elv egyszerű: magaslaton lakni, tengerszinten edzeni. Erre ők elutaztak hideg magaslatra Ausztriába, ami nem azonos azzal, ami Mexikóban várta őket. Mindenki ment a saját feje után” – mondta Török Ferenc.
Öt nappal a szovjetek elleni bemutatkozás előtt még edzőmeccset játszott a válogatott Leonban, egy helyi csapattal, s kiváló produkcióval előrukkolva 6-1-re győzött. Az ellenfél edzője szerint a magyarok első félidei teljesítményéhez hasonlót eddig még senkitől sem látott, volt olyan játékos a keretben, aki kimondta: világbajnokok leszünk.
Mezey György meg volt győződve arról, hogy a szovjetek rossz taktikát választottak akkor, amikor nem a világbajnokságra készítették fel a csapatot, sokkal inkább a Dinamo Kijev KEK-döntőjére figyeltek. A frissen kinevezett edző, Valerij Lobanovszkij azonban jól felkészítette a csapatát a magyarok ellen.
A meccsen négy perc alatt kapott két gólt a magyar válogatott, amely nem tudott magához térni a lefújásig, a vége 6-0 lett a szovjeteknek.
Hogy mi volt a fő probléma: az ausztriai magaslati edzőtáborozás, a mexikói hőségben való edzés vagy a sokat emlegetett tészta, azóta sem tudni. Ahogy már azt sem, ki találta ki a tészta-ügyet, azt, hogy a játékosok hús helyett csak a tésztát ették. Hallhattunk már mindent: vérdopping, tészta, a nagy meleg Mexikóban, a hideg idő a lienzi edzőtáborban.
„Nem tudom megmagyarázni, hogy azon az egy mérkőzésen miért voltunk rosszul, miért szédültünk már a bemelegítésnél. Se előtte, se utána nem volt ilyen a pályafutásomban. Nem tudom megmagyarázni, nincs rá bizonyítékom. Valami történhetett, amit nem tudunk bebizonyítani, csak egymás közt beszélünk róla. Mindenki azt mondja, nem voltunk rendben a meccs előtt. De nem az edzettségi állapotunk nem volt rendben, mert előtte napokig nem volt ilyen érzésünk, és utána sem. Ott valami olyasmi történt, amire nem tudok magyarázatot, de átéltem” – mondta Bognár György az „Eldoblak edzésre” podcastműsorban.
Mezey egyébként azt mondta: ez egy szakmai bukás volt.
„A vereséghez az vezetett, hogy a három éven át sikerrel működő csapatjátékunk csődöt mondott. Kettő-null után ugyanazt folytattuk, szépen kinyíltunk. Kilenc lesre ment a szovjet válogatott, előremozgó védelemmel szemben. A bajt én sem tudtam megállítani, félidőben meg már én is azon voltam, hogy javítsunk valamit a gólarányon, ez is nagy hiba volt, jöttek is a további gólok. Ez egy egyszerű szakmai bukás volt" – mondta Mezey György nagyjából két és fél évtizeddel a meccs után.
A magyar válogatott később legyőzte Kanadát, majd kikapott a későbbi bronzérmes franciáktól és a 18. helyen végzett, azóta pedig nem szerepelt világbajnokságon.
Labdarúgó-világbajnokság, 1986. C-csoport, 1. forduló.
Magyarország-Szovjetunió 0-6 (0-3)
Irapuato, 15.000 néző. Vezette: Agnolin (olasz)
Magyarország: Disztl P. – Sallai, Róth (Burcsa 14.), Garaba, Kardos – Péter Z.(Dajka 63.), Nagy A., Détári, Bognár – Kiprich, Esterházy
Szovjetunió: Daszajev – Larionov, Kuznyecov, Besszonov, Gyemjanyenko – Jaremcsuk, Zavarov, Jakovenko (Jevtusenko 73.), Rác – Belanov (Rogyionov 70.), Alejnyikov
Gól: Jakovenko (2.), Alejnyikov (4.), Belanov (11-esből a 24.), Jaremcsuk (66.), Dajka (öngól 74.), Rogyionov (80.)