Akik éltek akkor, a többség még ma sem feledi az eddigi utolsó világbajnoki szereplésünk első meccsét. A Mezey György vezette magyar válogatott 6-0-ra kapott ki a szovjet csapattól, innen pedig már nem is tudott felállni, kiesés lett a vége. A magyar válogatott azóta sem szerepelt világbajnokságon, erre legközelebb jövőre lehet esélye, amikorra ez a történet épen 40 éves lesz már. Mezey György halálával egy korszak bizonyosan lezárul a magyar labdarúgásban, és talán az 1986-ban történtek is lassan nyugvópontra térnek.

Mezey György csapata három csoportmeccséből kettőn kikapott az 1986-os világbajnokságon

Fotó: STAFF / AFP

Mi történt pontosan 1986-ban Mezey György csapatával?

Voltak a magyar labdarúgásban katasztrófák, elveszített vb-döntők, Marseille, Jugoszlávia, Hollandia, de talán mind közül Irapuato feküdte meg a legjobban a közvélemény gyomrát. Sokan keresték, kutatták a történtek okát, íródtak könyvek, dolgozatok, dolgoztak ki összeesküvés-elméleteket, de kielégítő választ senki sem adott, az is lehet, hogy nincs is.

A világbajnoki selejtezők során már érezni lehetett, összeállt a csapat Mezey György keze alatt. A válogatott minden meccsét megnyerte, egyedül a hollandok elleni hazai selejtezőn kaptunk ki, de annak már nem volt tétje. A csoportban még Ausztria és Ciprus volt az ellenfél. 1985 végén már akadt olyan értékelés, amely Európa legjobbjaként beszélt a Mezey-csapatról. Ebben a hangulatban jött az 1986 márciusi, brazilok elleni meccs a Népstadionban, ahol simán 3-0-ra vertük a dél-amerikai csapatot.

Korszerű taktika és remek erőnlét jellemezte az együttest, de a mexikói világbajnokság előtt jöttek a gondok, amik a tornán csúcsosodtak ki.

A felkészülési időszakban leginkább Nyilasi Tibor itthon hagyása borzolta a kedélyeket. Az Austria Wienben szereplő klasszist bábuként rángatták, a klubja nem akarta elengedni, folyt a huzavona, hogy műtsék, ne műtsék a gerincével. Végül megoperálták, de a válogatott csapatkapitányaként 1986. május elsején nem utazhatott el a kerettel a lienzi edzőtáborba, neki ugyanis a klubjával Innsbruckban volt jelenése. A klubedzője ragaszkodott ahhoz, hogy legalább civilben nézze meg a meccset, Mezey ezt nem akarta.