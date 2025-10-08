Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Mezey György az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya életének 85. évében elhunyt. A legendás szakember 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott, máig az utolsó szövetségi kapitány, akinek ez sikerült a nemzeti tizeneggyel. Róla emlékezett meg Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, akinek gyakorlatilag az egész karrierjét végigkísérte Mezey munkássága.

Bognár György jól ismerte Mezey Györgyöt

Fotó: Paksi FC

Bognár rendkívül elismerően beszélt Mezey Györgyről

„Mindenre emlékszem, ami a Gyuri bácsival kapcsolatos” – kezdte mondandóját Bognár. „Amikor tizennyolc évesen felkerültem az MTK-hoz, Ő volt az első csapat edzője, később pedig nála játszottam először az NBI-ben, majd a válogatottnál is volt edzőm. A BVSC-nél is dolgoztunk együtt, úgy is, hogy a játékosa voltam, és úgy is, hogy pályaedzője, az edzőképzéseket is végig vele csináltam. Gyakorlatilag tehát mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség” – folytatta a visszaemlékezést a Paksi FC vezetőedzője, aki azt is elmondta, hogy fogadta a szerda reggeli tragikus hírt: „Megdöbbentem. Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!”