Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Link másolása
Vágólapra másolva!
Visszaemlékezett a legendás edző kedvenc játékosa. Bognár György a szerda hajnalban 84 évesen eltávozott Mezey György szövetségi kapitánysága idején mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatottban, amely a korábbi ötvenszeres válogatott középpályás szerint évtizedekkel megelőzte a korát.

Az egykori mesteredző halála kapcsán az M4 Sport stábja kérdezte a Paksi FC vezetőedzőjét, aki a hetvenes évek végén, 18 esztendősen szülővárosának csapatától, a Bajai SK-tól szerződött az MTK-VM-hez, amelyet éppen Mezey György irányított.

Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
A Videoton edzése 2011-ben Mezey György vezetésével
Fotó: Veres Viktor / Veres Viktor

„Hosszú ideig, különböző szerepkörökben dolgoztunk együtt. Három hónapja a könyve bemutatóján beszéltem vele, és nem éreztem jelét, hogy ez a tragédia bekövetkezik” – mondta Bognár, aki tagja volt az 1986-os, mexikói világbajnokságon szereplő nemzeti együttesnek is.

Mezey György több évtizedekkel megelőzte a korát

„Teljesen más stílusú futballt játszott az a válogatott, mint a korabeli klubok, évtizedekkel megelőzte a korát. A labdafelé védekezés, a területszűkítés és a letámadás ma is értékek az európai labdarúgásban, amelyet sokan követnek, de ne felejtsük, amiről beszéltem, az a nyolcvanas években volt” - dicsérte Mezey György futballfilozófiáját a 63 éves szakember.

Kitért arra is, hogy az MTK-VM, a francia Toulon, a belga Standard Liége és a BVSC után 1996-ban Mezey György hatására, hogyan ért véget játékospályafutása, és hogyan kezdődött edzői karrierje.

„Behívott az irodájába, hogy egy sajnálatos haláleset miatt lenne-e kedvem vele együtt dolgozni a BVSC-nél, mint klubigazgató-helyettes vagy pályaedző. Sőt elmondta, ha akarok, még futballozhatok is mellette. Úgy öt-tíz másodperc gondolkodás után annyit mondtam, hogy befejeztem a focit.”

  • Még több cikk
Mi történt 1986-ban Mezey György csapatával?
A Vidi legendája sajnálja, hogy Mezey György nem kaphatta meg utolsó győzelmét
„Nem így kellene búcsúzni egy ilyen embertől” – többen megsértődtek Mezey György korábbi játékosai közül

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!