Az egykori mesteredző halála kapcsán az M4 Sport stábja kérdezte a Paksi FC vezetőedzőjét, aki a hetvenes évek végén, 18 esztendősen szülővárosának csapatától, a Bajai SK-tól szerződött az MTK-VM-hez, amelyet éppen Mezey György irányított.

A Videoton edzése 2011-ben Mezey György vezetésével

Fotó: Veres Viktor / Veres Viktor

„Hosszú ideig, különböző szerepkörökben dolgoztunk együtt. Három hónapja a könyve bemutatóján beszéltem vele, és nem éreztem jelét, hogy ez a tragédia bekövetkezik” – mondta Bognár, aki tagja volt az 1986-os, mexikói világbajnokságon szereplő nemzeti együttesnek is.

Mezey György több évtizedekkel megelőzte a korát

„Teljesen más stílusú futballt játszott az a válogatott, mint a korabeli klubok, évtizedekkel megelőzte a korát. A labdafelé védekezés, a területszűkítés és a letámadás ma is értékek az európai labdarúgásban, amelyet sokan követnek, de ne felejtsük, amiről beszéltem, az a nyolcvanas években volt” - dicsérte Mezey György futballfilozófiáját a 63 éves szakember.

Kitért arra is, hogy az MTK-VM, a francia Toulon, a belga Standard Liége és a BVSC után 1996-ban Mezey György hatására, hogyan ért véget játékospályafutása, és hogyan kezdődött edzői karrierje.

„Behívott az irodájába, hogy egy sajnálatos haláleset miatt lenne-e kedvem vele együtt dolgozni a BVSC-nél, mint klubigazgató-helyettes vagy pályaedző. Sőt elmondta, ha akarok, még futballozhatok is mellette. Úgy öt-tíz másodperc gondolkodás után annyit mondtam, hogy befejeztem a focit.”