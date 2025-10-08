Live
Életének 85. évében elhunyt a magyar válogatott korábbi legendás szövetségi kapitánya. Mezey György halála kapcsán sorra szólalnak meg a korábbi játékosai, köztük a világsztár státuszt elérő Détári Lajos is elmondta, hogy érintette a mesteredző elvesztése.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Mezey György az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya életének 85. évében elhunyt. A legendás szakember 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott, máig az utolsó szövetségi kapitány, akinek ez sikerült a nemzeti tizeneggyel. Róla emlékezett meg Détári Lajos is a Magyar Nemzet hasábjain.

Mezey György irányításával Détári Lajos az 1986-os labdarúgó világbajnokságon
Fotó: STAFF / AFP

Mezey Györgyre emlékezett Détári Lajos

Nem is olyan régen a Puskás Múzeumban tartottak egy megemlékezést az 1986-os világbajnoki szereplésről, az akkori válogatottról. Az eseményre hivatalos volt akkor Détárin kívül Nyilasi Tibor, valamint Mezey György is, ám ő betegségére hivatkozva nem ment el.

„Akkor azt hittük, hogy megfázott vagy esetleg valamilyen vírus gyötri, nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget. Ám most, amikor rájöhettünk arra, hogy az már egy intő jel volt, bizony sajnálhatjuk, hogy semmit nem tudtunk arról, milyen állapotban van. Azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk a válogatottnál, sosem fogom elfelejteni. Nem tagadom, az a három év a pályafutásom egyik legszebb időszaka volt” – mondta Détári.

A teljes cikk a Magyar Nemzeten ITT olvasható el.

 

