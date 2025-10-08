A 84 éves korában meghalt labdarúgó mesteredző, Mezey György portréja:
A vajdasági Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Mezey György 1982-ben kapott mesteredzői elismerést, majd
1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember - aki számos magyar klubot is kapott edzői pályafutás irányításának során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. Idén júniusban "Mezey" címmel könyv jelent meg az életéről.
Mezey György:
Születési hely, idő: Topolya, 1941. szeptember 7.
Sportág: labdarúgás
Klubjai edzőként: Bp. Spartacus (1969-1971), BVSC (1971–1977), MTK-VM (1977–1980), Magyarország (1980-1982, pályaedző), Magyarország (1982-1983, olimpiai csapat), Magyarország (1983-1986), Kuvait (1986-1987), al-Jarmúk (kuvaiti, 1987-1988), Magyarország (1988), Hanko IK (finn, 1989-1990), Videoton (1990), Kispest Honvéd FC (1990-1992), at-Tadámon (kuvaiti, 1992-1993), BVSC (1997-1998), Vasas SC (2000-2001), Újpest FC (2003-2004), Videoton FC (2009-2011)
Legjobb eredményei edzőként:
- magyar bajnok (1991, 2011)
- vb-résztvevő (1986)
- mesteredző (1982)
Mezey Györgyöt a Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.