1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember - aki számos magyar klubot is kapott edzői pályafutás irányításának során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. Idén júniusban "Mezey" címmel könyv jelent meg az életéről.