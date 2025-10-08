Farkas Balázs 2005 nyarán igazolt a Vidibe, egészen 2011-ig futballozott Székesfehérváron. A négyszeres magyar válogatott középpályás alapember volt a Mezey György által irányított Vidiben, amely a 2010/11-es szezonban megnyerte fennállása első bajnoki címét.

A Videoton Mezey György irányításával nyerte első bajnoki címét

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A légy sem zümmögött, amikor megjelent Mezey György

Farkas Balázs az Origónak elmondta, hogy a mesteredzőt olyan tisztelet övezte, hogy még a légy sem zümmögött, amikor belépett az öltözőbe.

Egy olyan ember ment el, aki harminc-negyven évvel előzte meg a korát akkor, amikor aktívan tevékenykedett. Én Újpesten találkoztam vele először, majd utána a Videotonnal nyertünk bajnokságot közösen. Azt tapasztaltam akkor, hogy ilyenfajta edzővel én még soha nem dolgoztam. Olyan magas nívót képviselt a magyar mezőnyhöz képest, hogy fájdalmas volt szembesülnöm vele, és elgondolkodtam: lehet, hogy eddig nem jól dolgoztam a pályán, és nem is igazán jó edzőktől tanultam”

– kezdte Farkas Balázs, aki a 2010/11-es szezonban húsz mérkőzésen lépett pályára a Vidi bajnokcsapatában.

Nagyon nagy karakter volt, aki, hogyha belépett egy öltözőbe, akkor ott a légy sem zümmögött. És ezt a tiszteletet nem a kiabálásával, hanem a munkájával érdemelte ki. Ez így volt Újpesten is meg Fehérváron is”

– folytatta az egykori kiváló középpályás, aki úgy érzi, a magyar labdarúgás nem becsülte meg kellőképpen Mezey György zsenialitását.

Farkas Balázs, a Videoton korábbi csapatkapitánya

Fotó: vidi.hu

„Azt gondolom, hogy ez a magyar futball egyik legnagyobb hibája volt, hogy a 2011-es bajnokság megnyerését követően többé nem vállalt szerepet a magyar futballban. És ha belegondolunk, 2011 és 2025 között eltelt 14 év. Én azt gondolom, hogy bűn volt ezt a tudást nem kihasználni” – tette hozzá Farkas Balázs, aki a bajnoki cím megnyerését követően Mezey Györggyel együtt távozott a Viditől.