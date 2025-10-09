A szerbiai születésű Nikolics Nemanja a kétezres évek közepén két idényen keresztül futballozott a Kaposvárban, szerzett harminc gólt az NB I-ben, majd Mezey György hívására 2008 elején szerződött a székesfehérvári klubhoz.

A Videoton Mezey György irányításával nyerte első bajnoki címét

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

„Nagyon sajnálom, megrázott a halála. Rengeteget köszönhettem neki, vele tárgyaltam, amikor a Kaposvártól a Fehérvárhoz igazoltam. Három-négy perc alatt megegyeztünk” – mondta az M1 aktuális csatornának a korábbi 43-szoros válogatott csatár, aki pályafutása alatt háromszor nyert bajnoki címet a magyar élvonalban, háromszor volt gólkirály, de szerzett két bajnoki aranyérmet a lengyel Legia Warszawával is, miként gólkirályi címet Lengyelországban és az Egyesült Államokban.

Mezey György hívta a Vidihez a korábbi gólkirályt

Nikolics gyorsan beilleszkedett, a következő idényben ezüstérmes volt a fehérváriakkal, és 18 találattal gólkirály, egy évvel később pedig tagja volt a klub történetének első bajnoki címét megszerző együttesnek.

Mezey György mindent tudott a futballról, és mindent át is tudott adni a játékosoknak, márpedig ez ritka”

– folytatta visszaemlékezését a jelenleg a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár sportszakmai tanácsadója.

Nikolics Nemanja a Vidiből került be a magyar válogatottba

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Hozzátette, az egykori szövetségi kapitány mindig őszintén kommunikált a játékosokkal, s bár senkit sem engedett közel magához, szerinte aki akarta, megértette futballfilozófiáját, aki pedig nem, előbb-utóbb továbbállt a klubtól.

Sokat fejlődtem mellette mentálisan, és megtanultam, hogy a múltból nem lehet megélni. Egy-egy jó mérkőzés után sem várhattam, hogy megveregesse a vállam, de megértettem, hogy csereként beállva is hasznára lehetek a csapatnak”

– mondta Nikolics, aki hangsúlyozta, hogy rendkívül sajnálja az utolsó közös mérkőzésüket.