Kedden éjjel, szerettei körében elhunyt a mesteredző Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Mezey egykori játékosa, a korábbi magyar válogatott Nikolics Nemanja sajnálja, hogy Mezeyt nem sikerült győzelemmel búcsúztatni az FC Fehérvárnál töltött időszaka végén.

A szerbiai születésű Nikolics Nemanja a kétezres évek közepén két idényen keresztül futballozott a Kaposvárban, szerzett harminc gólt az NB I-ben, majd Mezey György hívására 2008 elején szerződött a székesfehérvári klubhoz.

A Videoton Mezey György irányításával nyerte első bajnoki címét
A Videoton Mezey György irányításával nyerte első bajnoki címét
Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

„Nagyon sajnálom, megrázott a halála. Rengeteget köszönhettem neki, vele tárgyaltam, amikor a Kaposvártól a Fehérvárhoz igazoltam. Három-négy perc alatt megegyeztünk” – mondta az M1 aktuális csatornának a korábbi 43-szoros válogatott csatár, aki pályafutása alatt háromszor nyert bajnoki címet a magyar élvonalban, háromszor volt gólkirály, de szerzett két bajnoki aranyérmet a lengyel Legia Warszawával is, miként gólkirályi címet Lengyelországban és az Egyesült Államokban. 

Mezey György hívta a Vidihez a korábbi gólkirályt

Nikolics gyorsan beilleszkedett, a következő idényben ezüstérmes volt a fehérváriakkal, és 18 találattal gólkirály, egy évvel később pedig tagja volt a klub történetének első bajnoki címét megszerző együttesnek.

Mezey György mindent tudott a futballról, és mindent át is tudott adni a játékosoknak, márpedig ez ritka” 

– folytatta visszaemlékezését a jelenleg a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár sportszakmai tanácsadója.

Nikolics Nemanja a Vidiből került be a magyar válogatottba
Nikolics Nemanja a Vidiből került be a magyar válogatottba 
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Hozzátette, az egykori szövetségi kapitány mindig őszintén kommunikált a játékosokkal, s bár senkit sem engedett közel magához, szerinte aki akarta, megértette futballfilozófiáját, aki pedig nem, előbb-utóbb továbbállt a klubtól.

Sokat fejlődtem mellette mentálisan, és megtanultam, hogy a múltból nem lehet megélni. Egy-egy jó mérkőzés után sem várhattam, hogy megveregesse a vállam, de megértettem, hogy csereként beállva is hasznára lehetek a csapatnak” 

– mondta Nikolics, aki hangsúlyozta, hogy rendkívül sajnálja az utolsó közös mérkőzésüket.

Galéria: Mezey György élete képekben
1/20
Az 1984. október 17-én játszott Hollandia-Magyarország válogatott mérkőzésen (1-2)

Megnyertük 2011-ben az aranyérmet, amely után még Magyar Kupa-döntőt játszottunk a Kecskeméttel. Tartoztunk neki egy utolsó győzelemmel, de kikaptunk 3-2-re. Sajnálom” 

– tette hozzá Nikolics, aki a bajnoki címmel zárult 2010/11-es idényben 13 góllal segítette a székesfehérvári csapatot. 

A bajnoki cím és a kupadöntő után Mezey György szerződését a klub nem hosszabbította meg.

