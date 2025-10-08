Mezey György az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya volt, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott, máig az utolsó szövetségi kapitány, akinek ez sikerült a nemzeti tizeneggyel. A kiváló szakember halála kapcsán egy korábbi kapitány, Egervári Sándor is megszólalt a Borsonline-nak.

Mezey György haláláról beszélt Egervári Sándor

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Mezey György egy igazi legenda volt

„Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg. Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt” – osztotta meg gondolatait Egervári.