Mezey György az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya volt, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott, máig az utolsó szövetségi kapitány, akinek ez sikerült a nemzeti tizeneggyel. A kiváló szakember halála kapcsán egy korábbi kapitány, Egervári Sándor is megszólalt a Borsonline-nak.
„Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg. Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt” – osztotta meg gondolatait Egervári.