Mezey György 1941. szeptember 7-én a délvidéki Topolyán született, játékosként nem jutott el az élvonalig, edzőként viszont nemzetközi szaktekintély lett, bajnoki címet nyert a Bp. Honvéd és a Videoton kispadján, szövetségi kapitányként pedig kivezette a mexikói világbajnokságra a válogatottat.

Mezey György elhunyt

Fotó: MLSZ

Mezey György, a megosztó mesteredző

Mezey György sohasem nyugodott, amíg el nem érte a célját.

A 41 éves korára már mesteredző Mezey György kitalált egy csapatot, ahhoz megkereste a megfelelő játékosokat, makacsul ragaszkodott hozzájuk, védte őket még a vélt támadásoktól és ellenségektől is.

Ha kellett, akár a lemondásának a lehetőségét is bevetette, hogy mindenkit az elképzelései mögé állítson, és amíg az eredmények jöttek, ez működött is.

Márpedig az eredmények jöttek, nehéz szavakba önteni azt a futballőrületet, amely a nyolcvanas évek derekán a válogatottat övezte, többek között a hollandok, a nyugatnémetek, a brazilok és az osztrákok legyőzése,