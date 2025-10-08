Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászol a magyar labdarúgás. Nyolcvannégy éves korában meghalt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Megosztó, de korszakos egyéniség távozott közülünk.

Mezey György 1941. szeptember 7-én a délvidéki Topolyán született, játékosként nem jutott el az élvonalig, edzőként viszont nemzetközi szaktekintély lett, bajnoki címet nyert a Bp. Honvéd és a Videoton kispadján, szövetségi kapitányként pedig kivezette a mexikói világbajnokságra a válogatottat.

Mezey György elhunyt
Mezey György elhunyt
Fotó: MLSZ

Mezey György, a megosztó mesteredző

Mezey György sohasem nyugodott, amíg el nem érte a célját.

 A 41 éves korára már mesteredző Mezey György kitalált egy csapatot, ahhoz megkereste a megfelelő játékosokat, makacsul ragaszkodott hozzájuk, védte őket még a vélt támadásoktól és ellenségektől is.

 Ha kellett, akár a lemondásának a lehetőségét is bevetette, hogy mindenkit az elképzelései mögé állítson, és amíg az eredmények jöttek, ez működött is.

Márpedig az eredmények jöttek, nehéz szavakba önteni azt a futballőrületet, amely a nyolcvanas évek derekán a válogatottat övezte, többek között a hollandok, a nyugatnémetek, a brazilok és az osztrákok legyőzése,

 a sikeres világbajnoki selejtezők az európai ranglista élére repítették a csapatot, Mezey György pedig 1985 végén első lett a londoni World Soccer Év edzője választásán.

Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Mezey György, MezeyGyörgy, magyar labdarúgó, edző, a neveléstudomány kandidátusa, meghalt, halálhír, 2025
Galéria: Mezey György élete képekben
1/20
Az 1984. október 17-én játszott Hollandia-Magyarország válogatott mérkőzésen (1-2)

Magasról lehet nagyot zuhanni, és a mexikói kudarc – amúgy bűnös módon – elsöpörte őt is, a válogatott tagjainak jelentős részét is.

A Magyar Nemzet teljes megemlékezése Mezey Györgyről ide kattintva olvasható.

Mezey György: a legendás edző, akiről mindenkinek eszébe jutott valami
Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria
Meghalt Mezey György


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!