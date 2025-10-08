Erre ma már kevesen emlékezhetnek, de Mezey György játékosként is szerepelt az élvonalban. 1954-től a Rákosligeti AC-ban futballozott, majd a Testnevelési Főiskola csapatához (TFSE), később a Budafoki MTE-hez került. Volt a Keszthelyi Haladás és az MTK labdarúgója is majd a Bp. Spartacusnál már játékosedzőként is dolgozott. Nyilvánvaló volt, hogy a pálya mellől érhet majd el igazán nagy sikereket.
30 évesen kezdett dolgozni a BVSC edzőjeként, itt megnyerte a másodosztályt, majd 1977 és 1980 között az MTK-nál dolgozott, 1978-ban bajnoki bronzérmet szerzett a kék-fehér csapattal. Mezey nem volt 40 éves sem, amikor a válogatotthoz került. Előbb Mészöly Kálmán munkáját segítette (róla így vallott később), de volt az olimpiai válogatott élén is. 1983-ban lett szövetségi kapitány, ő vezette ki a csapatot az 1986-os világbajnokságra. Az a magyar csapat a nem hivatalos ranglistán Európa legjobb válogatottjává lépett elő, még Brazíliát is legyőzte a Népstadionban 3-0-ra. Mezeyt pedig az év szövetségi kapitányának választották Európában.
A magyar válogatott a mexikói világbajnokságon nagy pofonba szaladt bele, és mindez azért volt fájó, mert sokan elhitték, elhitették, hogy az a magyar csapat a végső sikerre is esélyes. Ezek után jött az irapuatói katasztrófa, a szovjetek elleni 0-6. Az okokat sokan, sokszor keresték és vélték megfejteni. Mezey nagy tragédiája lett az a meccs és az utóhatásaitól soha nem tudott igazán megszabadulni, mindenki ezzel azonosította, pedig bőven lett volna mással is. Ez a cikk természetesen most nem ezzel foglalkozik.
A világbajnokság után Kuvaitban először szövetségi kapitány lett (az 1986-os Ázsiai Játékokon bronzéremig vezette a válogatottat), majd az al-Jarmúk vezetőedzőjeként dolgozott. 1988-ban tért vissza a magyar nemzeti csapathoz, de csak öt mérkőzés erejéig. Augusztus 31-én, Linzben egy 0-0-s döntetlennel mutatkozott be Ausztria ellen, Izlandot 3-0-ra verte a válogatott, majd a világbajnoki selejtezők során Észak-Írország 1-0-s legyőzése után Görögországban 3-0-s zakó következett, az utolsó mérkőzés a máltai 2-2 volt.
Ezúttal önként távozott, a bundabotrány miatt ugyanis – az ő szavaival élve – a rendőrség állította össze a csapatot. Nem átvitt értelemben, hanem szó szerint. Össze kellett állítania egy százas listát, a nyomozók pedig ebből válogattak, ki játszhat Máltán. Ezt annyira megalázónak érezte, hogy inkább lemondott.
1989-90-ben a finn Hangö IK-nál dolgozott, majd Kaszás Gábor halála után a Videotonhoz igazolt. 1990 és 1992 között a Bp. Honvéd vezetőedzője volt, 1991-ben a bajnoki címig vezette a csapatot. 1992-től 1993-ig ismét külföldön edzősködött, a kuvaiti al-Tadámon csapatával 1993-ban bajnok lett. Utána következett a BVSC (1997. július–október), ahol már nem edzőként, hanem menedzserként vállalt szerepet. A klub legnagyobb sikerét elérve 1996-ban a bajnokságban és a Magyar Kupában is ezüstérmes lett.
A kétezres évek elején előbb a Vasasnál, majd az Újpestnél volt vezetőedző. Angyalföldön fél idényt töltött (2000. július – 2001. január), de Újpesten is mindössze ennyi ideig maradt, 2003 júliusától 2004 februárjáig. A munkáját szinte a kezdetektől anyagi gondok hátráltatták, és az eredmények is elmaradtak a várakozásoktól.
1995 és 1996 között a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szakmai igazgatója, majd 1997-től 2012-ig az edzőképző központ igazgatója is volt. Ebben az időszakban dolgozta ki az edzőképzés új szabályait, átültetve a magyar gyakorlatba az európai szövetség (UEFA) képzési elveit. Többször volt a FIFA technikai bizottságának instruktora, az UEFA szakmai bizottságnak tagja. 1999 és 2006 között az MLSZ elnökségi tagja, 1999-2000-ben és 2005-2006-ban a szövetség alelnöke is volt.
2008-ban az átalakult FC Fehérvár (a korábbi Videoton) sportigazgatójává nevezték ki, emellett a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó-akadémia (PFLA) vezetője is volt. 2009 nyarán mindent elkövetett, hogy Lothar Matthäus legyen a fehérváriak edzője, de miután a terv kudarcot vallott, ő maga ült le a kispadra. Irányításával 2011-ben a csapat megszerezte története első bajnoki címét, meglepetésre mégsem hosszabbított vele a klub (helyére érkezett Paulo Sousa).
„Büszke vagyok arra a munkára, amelyet három és fél év alatt a klubnál végeztem. Minden feladatot, amelyet rám bíztak, teljesítettem, köszönöm mindenkinek, aki ebben segített. Sajnálom, hogy nem tudtam megvalósítani a további terveimet, azaz nem tudtam a Videotonnal nemzetközi sikereket elérni" – mondta akkor.
Mezey ötlete nyomán jött létre a hazai utánpótlás-nevelést megreformálására hivatott Bozsik-program. 2007 és 2010 között a felcsúti PFLA szakmai irányító testületét vezette, az akadémián az ő szabadalmán alapuló gyakorlópálya-rendszert vezettek be.
2012-ben még Fabio Capellóval, Gerrard Houllier-vel és Lars Lagerbäckkel együtt az UEFA technikai csapatának tagjaként a helyszínen elemezte az Európa-bajnokság mérkőzéseit, a 2021-re halasztott Eb-n az Origo szakértője is volt.
Mezey a vb-kudarc után távozott, de nem tudott és nem is akart elszakadni a labdarúgástól, ami az élete volt. Nemcsak a mindennapjait tette ki a foci, tudományos keretek között is csak a labdarúgással foglalkozott. 1970 és 1973 között a Testnevelési Főiskola Kutatóintézete Módszertani Osztályának labdarúgó szakágát vezette. 1973 és 1977 között a TF Sportjátékok Tanszékének főiskolai adjunktusa volt. 1990-ben szerezte meg egyetemi doktori címét, 1991-ben címzetes egyetemi docenssé avatták. 1997-ben védte meg a kandidátusi értekezését. Két könyve is megjelent. 1982 óta mesteredzői címmel rendelkezik, 1985-ben megkapta Az újságírók díját, Az év edzője címet, valamint ő lett Európában Az év szövetségi kapitánya. 1988-ban Ezüstgerely-díjjal, 2010-ben Sebes Gusztáv-díjjal tüntették ki. 2011-ben az Év Labdarúgóedzője lett, és ugyanebben az évben Székesfehérvár díszpolgárává választották. Az MLSZ-től és az Év sportolója gálán is életműdíjat kapott. Utóbbin így búcsúzott a labdarúgástól.
Nyáron könyv jelent meg Mezey György életéről, amely végigköveti a legendás tréner életútját egészen a futballtól való búcsújáig, majd interjút adott, amiben utoljára beszélt a 0-6-ról.
Mezey György 84 éves volt.