Erre ma már kevesen emlékezhetnek, de Mezey György játékosként is szerepelt az élvonalban. 1954-től a Rákosligeti AC-ban futballozott, majd a Testnevelési Főiskola csapatához (TFSE), később a Budafoki MTE-hez került. Volt a Keszthelyi Haladás és az MTK labdarúgója is majd a Bp. Spartacusnál már játékosedzőként is dolgozott. Nyilvánvaló volt, hogy a pálya mellől érhet majd el igazán nagy sikereket.

Mezey György az 1984. október 17-én játszott Hollandia-Magyarország válogatott mérkőzésen (1-2)

Fotó: Wikimedia Commons/Rob Bogaerts / Wikimedia Commons/Rob Bogaerts

Mezey György nagyon fiatalon lett edző és hamar a válogatott mellé került

30 évesen kezdett dolgozni a BVSC edzőjeként, itt megnyerte a másodosztályt, majd 1977 és 1980 között az MTK-nál dolgozott, 1978-ban bajnoki bronzérmet szerzett a kék-fehér csapattal. Mezey nem volt 40 éves sem, amikor a válogatotthoz került. Előbb Mészöly Kálmán munkáját segítette (róla így vallott később), de volt az olimpiai válogatott élén is. 1983-ban lett szövetségi kapitány, ő vezette ki a csapatot az 1986-os világbajnokságra. Az a magyar csapat a nem hivatalos ranglistán Európa legjobb válogatottjává lépett elő, még Brazíliát is legyőzte a Népstadionban 3-0-ra. Mezeyt pedig az év szövetségi kapitányának választották Európában.

A magyar válogatott a mexikói világbajnokságon nagy pofonba szaladt bele, és mindez azért volt fájó, mert sokan elhitték, elhitették, hogy az a magyar csapat a végső sikerre is esélyes. Ezek után jött az irapuatói katasztrófa, a szovjetek elleni 0-6. Az okokat sokan, sokszor keresték és vélték megfejteni. Mezey nagy tragédiája lett az a meccs és az utóhatásaitól soha nem tudott igazán megszabadulni, mindenki ezzel azonosította, pedig bőven lett volna mással is. Ez a cikk természetesen most nem ezzel foglalkozik.

A világbajnokság után Kuvaitban először szövetségi kapitány lett (az 1986-os Ázsiai Játékokon bronzéremig vezette a válogatottat), majd az al-Jarmúk vezetőedzőjeként dolgozott. 1988-ban tért vissza a magyar nemzeti csapathoz, de csak öt mérkőzés erejéig. Augusztus 31-én, Linzben egy 0-0-s döntetlennel mutatkozott be Ausztria ellen, Izlandot 3-0-ra verte a válogatott, majd a világbajnoki selejtezők során Észak-Írország 1-0-s legyőzése után Görögországban 3-0-s zakó következett, az utolsó mérkőzés a máltai 2-2 volt.

Ezúttal önként távozott, a bundabotrány miatt ugyanis – az ő szavaival élve – a rendőrség állította össze a csapatot. Nem átvitt értelemben, hanem szó szerint. Össze kellett állítania egy százas listát, a nyomozók pedig ebből válogattak, ki játszhat Máltán. Ezt annyira megalázónak érezte, hogy inkább lemondott.

1989-90-ben a finn Hangö IK-nál dolgozott, majd Kaszás Gábor halála után a Videotonhoz igazolt. 1990 és 1992 között a Bp. Honvéd vezetőedzője volt, 1991-ben a bajnoki címig vezette a csapatot. 1992-től 1993-ig ismét külföldön edzősködött, a kuvaiti al-Tadámon csapatával 1993-ban bajnok lett. Utána következett a BVSC (1997. július–október), ahol már nem edzőként, hanem menedzserként vállalt szerepet. A klub legnagyobb sikerét elérve 1996-ban a bajnokságban és a Magyar Kupában is ezüstérmes lett.