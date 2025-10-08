„Én őszintén mondom, nemcsak a könnyeimmel, hanem a rosszulléttel is küszködöm, mert ahogy megtudtam, arra gondoltam: én ezt nem tudom megemészteni. Ő hívott meg először az utánpótlás-válogatottba, ő vitt az olimpiai csapatba, aztán Mexikóba a világbajnokságra. Gyakorlatilag végigkísérte a pályafutásomat” – nyilatkozta Nagy Antal az Origo Sportnak Mezey György halálhíréről.

Mezey György és első számú klasszisa, Détári Lajos

Fotó: MLSZ

A hír annyira megrázta, hogy – saját bevallása szerint – fizikailag is rosszul lett. Különösen fájdalmas számára, hogy néhány egykori játékostársa ma sem hajlandó megszólalni. Az általunk felhívott 1986-os vb-csapat kulcsfigurái közül néhányan ugyanis nem kívántak megemlékezni Mezey Györgyről.

Nagyon sajnálom, hogy vannak játékostársaim, akik most nem akarnak nyilatkozni. Ő segített, ahol tudott, de nem építhetett mindenkinek karriert.

„Akik emiatt megsértődtek, most hallgatnak. Pedig nem így kellene búcsúzni egy ilyen embertől” – fogalmazott az egykori 32-szeres válogatott hátvéd.

Nehéz körülmények között

A nyolcvanas évek magyar futballja Mezey irányításával élte meg utolsó világbajnoki szereplését. A csapat Hollandiát Rotterdamban 2-1-re, Ausztriát Bécsben 3-0-ra verte, és remekeltek a brazilok és a németek ellen is. Úgy, hogy az ehhez szükséges háttér igencsak hiányos volt.

„Nem volt rendes stadionunk, se rendes felszerelésünk, semmi. Ilyen körülmények között nyertünk mi a brazilok, a németek ellen.”

Nagy Antal nem tudja megemészteni szeretett edzője eltávozását

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mezey modern futballt hozott Magyarországra: már a hetvenes évek végén gyakoroltatta a magas intenzitású letámadást és visszatámadást, homokos tengerparton edzette játékosait Benidormban, amikor itthon térdig ért a sár vagy fagyott a pálya. „Olyan edzéseket talált ki, amiket akkor senki. Megelőzte a korát” – méltatta Mezeyt Nagy Antal.

1986 mindent megváltoztatott

A pályán kívül állandó politikai feszültség vette körül a válogatottat. Nagy Antal felidéz egy máig emlékezetes pillanatot: „A sportvezetők azt mondták, együtt maradunk, megyünk Eb-re, megyünk a következő vb-re, ez a csapat még csillogni-villogni fog Mexikóban. Aztán hazajöttünk, kiállítottak minket a reptéren egy emelvényre, és ott elhangzott: itt fejek fognak hullani, megtaláljuk a felelősöket, kinyírunk mindenkit. Ebben a légkörben éltünk és dolgoztunk mi.”