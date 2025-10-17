Live
Rendkívüli

A Mezőkövesd házigazdaként 1-0-ra nyert a Budafok ellen a labdarúgó NB II tizedik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Mészöly Géza együttese, a Budafok kezdte jobban a mérkőzést, a vendégek az első félidőben több helyzetet is kidolgoztak, ám a vezetést végül a Mezőkövesd szerezte meg.

Mezőkövesd, 2024. október 29. A gólszerző Bartusz Dániel (k), a Mezőkövesd játékosa örül, mellette csapattársai, Kállai Kevin (b) és Vajda Sándor (j) a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Mezőkövesd Zsóry FC - Debreceni VSC labdarúgó-mérkőzésen a mezőkövesdi városi stadionban 2024. október 29-én. A Mezőkövesd 1-0-ra győzött és a 16 közé jutott. MTI/Derencsényi István
Élre állt a Mezőkövesd az NB II-ben
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A Mezőkövesd átvette a vezetést az NB II-ben

Az ötvenedik percben Vörös Barna lőtte a meccs egyetlen találatát. 

A 17 éves játékos pályafutása első gólját szerezte az NB II-ben, majd egy kiállítást is kiharcolt, 

ugyanis a 72. percben Fekete Máté őt lökte fel, amiért piros lapot kapott – számolt be róla az MTI.

A Mezőkövesd, ha ideiglenesen is, de átvette a vezetést a tabellán. Csertői Aurél együttese ezzel az egygólos sikerrel megelőzte a Budapest Honvédot, amely vasárnap lép pályára a sereghajtó Kozármisleny vendégeként.

Eredmény, 10. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE 1-0 (0-0)

gólszerző: Vörös (50.)

piros lap: Fekete (72., Budafok)

 

