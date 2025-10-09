Miguel Angel Russo a labdarúgásnak szentelte a teljes életét, 50 évet töltött játékosént és edzőként a futball világában.

Miguel Angel Russo 69 évesen hunyt el

Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miguel Angel Russo legendává vált Argentínában

Russo 1958-ban született Buenos Airesben, egész pályafutását az Estudiantes csapatánál töltötte. 1975 és 1988 között több mint 400 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, 1982-ben és 1983-ban is bajnok lett az együtessel. Miután 1988-ban visszavonult, edzőként folytatta pályafutását, és hazájában olyan klubokat irányított, mint a Lanus, az Estudiantes, a Velez Sarsfield, a Rosario Central, valamint a Boca Juniors. 2007-ben a Bocát Libertadores-kupa-győzelemre vezette, annak a csapatnak a legnagyobb sztárja Juan Roman Riquelme volt.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Russónál 2017-ben prosztatarákot diagnosztizáltak, de ezt követően is dolgozott tovább.

Rákos megbetegedését súlyosbította hólyagproblémája, ezért több kezelésen esett át, állapota nem igazán javult. Idén harmadik alkalommal tért vissza a Bocához, amellyel a nyári klubvilágbajnokságon is részt vett, de szeptember végén az állapota romlása miatt szabadságra ment. Klubja a közösségi médiában számolt be arról, hogy a legendás edző 69 éves korában elhunyt.

„A Boca Juniors mély szomorúsággal számol be róla, hogy Miguel Angel Russo eltávozott. Miguel kitörölhetetlen nyomot hagyott klubunk történelmében, örökre az öröm, a bajtársiasság és a kitartás szimbóluma marad. Ebben a fájdalmas pillanatban családjával és szeretteivel vagyunk. Örökre velünk maradsz, kedves Miguel” – búcsúzott az edzőlegendától az argentin sztárcsapat.

