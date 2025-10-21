A Mjällby csapata a Göteborg elleni 2-0-s sikerrel, idegenben biztosította be a bajnoki címét. A történtek azért is hihetetlenek, mert Európa legkisebb, bajnokcsapatot adó települése ünnepelhet.

Szenzáció: svéd bajnok a Mjällby csapata

Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

Csúcson a Mjällby

A Balti-tenger partján, Svédország déli részén, az 1000-1500 fős település a Mjällby otthona. Ez a bajnoki cím, és a vele járó BL-indulás a Leicester felfoghatatlan 2016-os Premier League-győzelméhez hasonló sztori. „Ez egy mese” – mondta Jacob Lennartsson, a Mjällby igazgatója még hónapokkal ezelőtt, amikor a csapat még „csak” vezette a bajnokságot.

A Mjällby 6 000 férőhelyes, Strandvallen nevű otthona Svédország legszebb fekvésű futballstadionja. Itt fognak ünnepelni majd a következő hazai meccs után a hősök.

Az 1939-ben alapított Mjällby soha nem nyert jelentős trófeát eddig.

A nagy fordulópont 2015-ben érkezett el Emeus, egy helyben született üzletember érkezésével, aki miután Európa szerte komoly cégeknél dolgozott, visszaköltözött a régióba. Elfogadta a Mjällby elnöki posztját, amely akkoriban a másodosztályban volt, és évről évre pénzügyi veszteséget termelt.

Anders Torstensson vezetőedző csúcsra vezette a Mjällby csapatát

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A valószínűtlen felemelkedés az elmúlt két évben Anders Torstensson edző irányítása alatt történt,

aki a Mjällby korábbi ifjúsági játékosa volt, és a hadseregben is szolgált, mielőtt visszatért a környékre, tanár lett, és alkalmanként a klub ideiglenes edzőjeként is besegített. Torstenssont harmadszorra szerződtették 2023-ban, és hamarosan csatlakozott hozzá egy segédedző, Karl Marius Aksum, aki PhD fokozattal rendelkezik. A Mjällby vezetősége észrevette, hogy a norvég Aksum taktikai nézeteit és elveit széles követőbázisnak osztja meg a közösségi médiában, és úgy érezték, ő az az edző, aki segíthet egy védekező gondolkodásmódjáról ismert csapatot kissé átalakítani, ez sikerült, a többi pedig már történelem.

Tíz éve még a csőd szélén állt, 2025-ben viszont svéd bajnok lett a Mjällby

Tíz évvel ezelőtt a csapat még az első osztályból kiesve, az anyagi csőd szélén állt, sőt, kilenc évvel ezelőtt egyetlen meccsre voltak attól, hogy a negyedosztályba zuhanjanak. Hétfő este azonban Jacob Bergström és Tom Pettersson góljaival a csapat bebiztosította a bajnoki címet. A szezon előtt senki sem hitt bennük: a fogadóirodák 150-szeres pénzt fizettek volna a Mjällby bajnoki címére. Mégis sikerült: a 10. forduló óta vezették a tabellát, és egészen a célig kitartottak.

A csapat bajnoki címe egész Svédországban hatalmas elismerést váltott ki szinte mindenkiből,

már a göteborgi meccs közben, a svéd lapok online közvetítésében egymás után érkeztek a gratulációk – számolt be róla a Magyar Nemzet. Nem a Mjällby szurkolói írogattak, hanem az ellenfelek drukkerei. Az AIK Stockholm, a Hammarby vagy épp a Norrköpping szimpatizánsai is mind fejet hajtottak a világraszóló siker előtt.

A svéd futballra alaposan ráfér a siker, hiszen a skandináv ország labdarúgó-válogatottja eddig pocsék teljesítményt nyújtott a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatban.

A nemzeti együttes négy meccs után mindössze egy pontot gyűjtve az utolsó helyen áll a csoportjában, hétfőn be is jelentette a szövetség, hogy a Chelsea-nél és a West Ham Unitednél is megfordult Graham Potter vette át a válogatott irányítását. Az északi országban korábban varázslatos sikereket elért angol edző érkezése is reményt adhat a svédeknek, az a tény pedig pláne, hogy a Mjällby a svéd futball eddigi legnagyobb csodáját vitte véghez.