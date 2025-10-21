Live
Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Megvan a csoda, amire már sokan készültek, ugyanis a kis halászfalu csapata megnyerte a svéd bajnokságot. A Mjällby AIF hétfő este biztosította be a bajnoki aranyat, amire korábban kevesen számítottak volna.

A Mjällby csapata a Göteborg elleni 2-0-s sikerrel, idegenben biztosította be a bajnoki címét. A történtek azért is hihetetlenek, mert Európa legkisebb, bajnokcsapatot adó települése ünnepelhet.

Szenzáció: svéd bajnok a Mjällby csapata
Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

Csúcson a Mjällby

A Balti-tenger partján, Svédország déli részén, az 1000-1500 fős település a Mjällby otthona. Ez a bajnoki cím, és a vele járó BL-indulás a Leicester felfoghatatlan 2016-os Premier League-győzelméhez hasonló sztori. „Ez egy mese” – mondta Jacob Lennartsson, a Mjällby igazgatója még hónapokkal ezelőtt, amikor a csapat még „csak” vezette a bajnokságot.

A Mjällby 6 000 férőhelyes, Strandvallen nevű otthona Svédország legszebb fekvésű futballstadionja. Itt fognak ünnepelni majd a következő hazai meccs után a hősök.

Az 1939-ben alapított Mjällby soha nem nyert jelentős trófeát eddig. 

A nagy fordulópont 2015-ben érkezett el Emeus, egy helyben született üzletember érkezésével, aki miután Európa szerte komoly cégeknél dolgozott, visszaköltözött a régióba. Elfogadta a Mjällby elnöki posztját, amely akkoriban a másodosztályban volt, és évről évre pénzügyi veszteséget termelt.

Mjallby AIF Swedish head coach Anders Torstensson celebrates the victory after the Swedish football championship (Allsvenskan) football match between Mjallby AIF and IFK Varnamo at Strandvallen in Hallevik, near Mjallby, on June 1, 2025. 'I'm keeping the idea, I don't even dare to think about it': with four days left in the championship, Mjällby AIF coach Anders Torstensson wants to keep a cool head as his club could become Swedish football champions. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Anders Torstensson vezetőedző csúcsra vezette a Mjällby csapatát
Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A valószínűtlen felemelkedés az elmúlt két évben Anders Torstensson edző irányítása alatt történt, 

aki a Mjällby korábbi ifjúsági játékosa volt, és a hadseregben is szolgált, mielőtt visszatért a környékre, tanár lett, és alkalmanként a klub ideiglenes edzőjeként is besegített. Torstenssont harmadszorra szerződtették 2023-ban, és hamarosan csatlakozott hozzá egy segédedző, Karl Marius Aksum, aki PhD fokozattal rendelkezik. A Mjällby vezetősége észrevette, hogy a norvég Aksum taktikai nézeteit és elveit széles követőbázisnak osztja meg a közösségi médiában, és úgy érezték, ő az az edző, aki segíthet egy védekező gondolkodásmódjáról ismert csapatot kissé átalakítani, ez sikerült, a többi pedig már történelem.

Tíz éve még a csőd szélén állt, 2025-ben viszont svéd bajnok lett a Mjällby

Tíz évvel ezelőtt a csapat még az első osztályból kiesve, az anyagi csőd szélén állt, sőt, kilenc évvel ezelőtt egyetlen meccsre voltak attól, hogy a negyedosztályba zuhanjanak. Hétfő este azonban Jacob Bergström és Tom Pettersson góljaival a csapat bebiztosította a bajnoki címet. A szezon előtt senki sem hitt bennük: a fogadóirodák 150-szeres pénzt fizettek volna a Mjällby bajnoki címére. Mégis sikerült: a 10. forduló óta vezették a tabellát, és egészen a célig kitartottak.

A csapat bajnoki címe egész Svédországban hatalmas elismerést váltott ki szinte mindenkiből, 

már a göteborgi meccs közben, a svéd lapok online közvetítésében egymás után érkeztek a gratulációk – számolt be róla a Magyar Nemzet. Nem a Mjällby szurkolói írogattak, hanem az ellenfelek drukkerei. Az AIK Stockholm, a Hammarby vagy épp a Norrköpping szimpatizánsai is mind fejet hajtottak a világraszóló siker előtt.

A svéd futballra alaposan ráfér a siker, hiszen a skandináv ország labdarúgó-válogatottja eddig pocsék teljesítményt nyújtott a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatban. 

A nemzeti együttes négy meccs után mindössze egy pontot gyűjtve az utolsó helyen áll a csoportjában, hétfőn be is jelentette a szövetség, hogy a Chelsea-nél és a West Ham Unitednél is megfordult Graham Potter vette át a válogatott irányítását. Az északi országban korábban varázslatos sikereket elért angol edző érkezése is reményt adhat a svédeknek, az a tény pedig pláne, hogy a Mjällby a svéd futball eddigi legnagyobb csodáját vitte véghez.

