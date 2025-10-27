A 12 első osztályú klub részvételével hétfőn délelőtt lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak az MLSZ-szel, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő szezonra vonatkozó versenykiírás volt. A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint egyhangúlag kiállnak az előző évi döntésük mellett, amely szerint egy kieső és egy osztályozós csapat legyen az NB I-ben. Valamint egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor

Fotó: MATTHIAS HANGST / POOL

Az MLSZ folytatja a megbeszéléseket a klubokkal

A megbeszélések a következő héten folytatódnak. A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut. A tervek szerint csak a sereghajtó búcsúzna automatikusan, a 11. helyezett pedig az NB II másodikjával oda-visszavágós osztályozót játszana.