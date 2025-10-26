A Puskás Akadémia már a 6. percben emberhátrányba került az MTK elleni NB I-es mérkőzésen. A felcsúti együttes ezután mégis vezetést szerzett, és végül 1-1-es döntetlent játszott. A mérkőzés után a felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt, mégsem volt elégedett az egy ponttal, és a kiállításhoz vezető döntést bírálta, de az MLSZ-t pedig a magyar szabály miatt kritizálta, mivel szerinte még mindig nincs letisztázva, hogy mikor és mennyit kell pályán lennie az öt magyar labdarúgónak – éppen ezért a szombati meccs alatt telefonos segítséget kellett kérniük a szövetségtől.

Az MLSZ üzent a Puskás Akadémia edzőjének, Hornyák Zsoltnak

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Az MLSZ szerint alaptalanul panaszkodott a Puskás edzője

Nem sokat váratott magára az MLSZ válasza, a szövetség a honlapján üzent Hornyák Zsoltnak, akinek szavaira a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált korábban.

Mint ismert, a magyarosszabály célja, hogy pénzügyileg támogassa azokat a csapatokat, amelyek vállalják, hogy több- és magyar futballistát szerepeltetnek – ennek a betartása azonban nem kötelező. Az MLSZ szerint az NB I-es klubok június 13-án kapták meg írásban az ösztönző rendszer részleteit.

Sajnálatos, hogy a nyár elején megismert, néhány pontból álló MLSZ-ösztönzési rendszer bevezetése után hónapokkal, a 11. forduló után előfordulhat, hogy egy vezetőedző – nem az első alkalommal – alaptalanul panaszkodik a nyilvánosság előtt egy olyan eset kapcsán, melyre külön kitér a szabályozás, egyértelmű helyzetet teremtve a döntéshozók számára

– áll szövetség közleményében.

A felcsúti együttes lemaradása továbbra is két pont az MTK mögött az NB I tabelláján.

