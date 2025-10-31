Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében 3-0-ra kikapott hazai pályán a Crystal Palace-tól. A mérkőzést a csapat egyik legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah kihagyta, ám úgy tűnt, az egyiptomit egyáltalán nem viselte meg a súlyos vereség.

Akárcsak a remek formában lévő Szoboszlai Dominik, úgy Mohamed Szalah sem lépett pályára a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésen az Anfield Roadon. Mindketten pihenőt kaptak Arne Slot vezetőedzőtől, a Premier League-címvédője pedig súlyos, 3-0-s vereséggel búcsúzott a sorozattól. Ezzel a kudarccal a Vörösök egyébként 91 éves negatív rekordot döntöttek meg, hiszen a Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült gólt szereznie.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah sem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Mohamed Szalah miatt őrjöngenek a Liverpool-szurkolók

Az előző szezonban a Premier League legjobbjának választott Szalah a lelátón nevetgélve, ananászt majszolva nézte végig, amint csapattársai újabb vereséget szenvednek. Az utóbbi hét meccsén hat vereséget begyűjtő Liverpool egyik, hanem a legnagyobb sztárja ezzel magára haragította a szurkolókat, akiket feldühített az egyiptomi támadó tiszteletlen viselkedése.

„Gyönyörű nyolc évünk volt, de egyszer mindennek vége szakad” – írta egy csalódott Liverpool-drukker. 

Tud élni. Új szerződés, hatalmas fizetés és még játszania sem kell” 

– vette észre a Ripost, mit kommenteltek a hozzászólók, akik szerint Arne Slot vezetőedző is szégyellheti magát, amiért a sorozatos vereségek után felforgatott összeállításban küldte pályára csapatát a Crystal Palace ellen.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah applauds the fans after the final whistle in the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah magára haragította a Liverpool szurkolóit
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szalah a Frankfurt elleni BL-meccs után is felhergelte a szurkolókat, ugyanis a mérkőzést követően a közösségi oldalain megváltoztatta a borító- és profilképét, melyeken a Liverpool mezében volt, illetve a névjegyéből eltávolította, hogy az angol sztárcsapat futballistája. 

A 33 éves támadó az előző szezonban szárnyalt és csapata legjobbja volt, a mostani idényben azonban nem találja a formáját, 9 bajnokin csupán 3-szor volt eredményes.

Kapcsolódó cikkek

Sokkolhatja a Liverpool szurkolóit, amit Arne Slotról írnak Angliában
Szoboszlaiék szenvednek, miközben szárnyal a legnagyobb riválisuk
Kerkez három szóval reagált a liverpooli kritikákra

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!