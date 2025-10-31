Akárcsak a remek formában lévő Szoboszlai Dominik, úgy Mohamed Szalah sem lépett pályára a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésen az Anfield Roadon. Mindketten pihenőt kaptak Arne Slot vezetőedzőtől, a Premier League-címvédője pedig súlyos, 3-0-s vereséggel búcsúzott a sorozattól. Ezzel a kudarccal a Vörösök egyébként 91 éves negatív rekordot döntöttek meg, hiszen a Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült gólt szereznie.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah sem játszott a Crystal Palace elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Mohamed Szalah miatt őrjöngenek a Liverpool-szurkolók

Az előző szezonban a Premier League legjobbjának választott Szalah a lelátón nevetgélve, ananászt majszolva nézte végig, amint csapattársai újabb vereséget szenvednek. Az utóbbi hét meccsén hat vereséget begyűjtő Liverpool egyik, hanem a legnagyobb sztárja ezzel magára haragította a szurkolókat, akiket feldühített az egyiptomi támadó tiszteletlen viselkedése.

„Gyönyörű nyolc évünk volt, de egyszer mindennek vége szakad” – írta egy csalódott Liverpool-drukker.

Tud élni. Új szerződés, hatalmas fizetés és még játszania sem kell”

– vette észre a Ripost, mit kommenteltek a hozzászólók, akik szerint Arne Slot vezetőedző is szégyellheti magát, amiért a sorozatos vereségek után felforgatott összeállításban küldte pályára csapatát a Crystal Palace ellen.

Mohamed Szalah magára haragította a Liverpool szurkolóit

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szalah a Frankfurt elleni BL-meccs után is felhergelte a szurkolókat, ugyanis a mérkőzést követően a közösségi oldalain megváltoztatta a borító- és profilképét, melyeken a Liverpool mezében volt, illetve a névjegyéből eltávolította, hogy az angol sztárcsapat futballistája.

A 33 éves támadó az előző szezonban szárnyalt és csapata legjobbja volt, a mostani idényben azonban nem találja a formáját, 9 bajnokin csupán 3-szor volt eredményes.

