Az MTK jól kezdte a találkozót, a 18. percben Bognár remek szabadrúgását a középen üresen érkező Jurina a kapu jobb oldalába fejelte.
Kiütéssel nyert az MTK
A 30. percben növelte előnyét a hazai együttes, Molnár Ádin szép csel után tökéletesen lőtt a jobb alsóba, majd hat perccel később egy hasonlóan látványos találattal szépített a vendég együttes. Varju hibáját Manner használta ki, aki nagyszerű mozdulattal csavart a bal felső sarokba.
Hiába a szépített a Nyíregyháza, az MTK a második félidőben végül eldöntötte a három pont sorsát. Az 55. percben ismét Molnár villant, nagyszerűen cselezte ki védőjét, majd éles szögből a kapufa segítségével talált be.
A kék-fehérek támadója újabb szép gólt szerzett, melyet elnézést kérve ünnepelt, mert akár passzolhatott is volna.
A 70. percben Bognár is betalált, az MTK irányítója Kovács Patrik passza után 20 méterről gyönyörűen csavart a bal alsó sarokba. A hajrában újabb hazai bombagólt láthattak a szurkolók, Kovács Patrik előrehúzódott és kilőtte a kapu bal oldalát.
Az ötödik MTK-gól már a vendégdrukkerek számára is sok volt, a lelátóról érkezett néhány kemény bekiabálás a nyíregyházi játékosok felé.
A hosszabbításban újabb gól már nem esett, az MTK 5-1-re kiütötte a Nyíregyházát, ezzel ha ideiglenesen is, de feljött a tabella második helyére.
Kapcsolódó cikkek
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!