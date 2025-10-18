Az MTK jól kezdte a találkozót, a 18. percben Bognár remek szabadrúgását a középen üresen érkező Jurina a kapu jobb oldalába fejelte.

Jurina Marin góljával szerzett vezetést az MTK

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kiütéssel nyert az MTK

A 30. percben növelte előnyét a hazai együttes, Molnár Ádin szép csel után tökéletesen lőtt a jobb alsóba, majd hat perccel később egy hasonlóan látványos találattal szépített a vendég együttes. Varju hibáját Manner használta ki, aki nagyszerű mozdulattal csavart a bal felső sarokba.

Hiába a szépített a Nyíregyháza, az MTK a második félidőben végül eldöntötte a három pont sorsát. Az 55. percben ismét Molnár villant, nagyszerűen cselezte ki védőjét, majd éles szögből a kapufa segítségével talált be.

A kék-fehérek támadója újabb szép gólt szerzett, melyet elnézést kérve ünnepelt, mert akár passzolhatott is volna.

A 70. percben Bognár is betalált, az MTK irányítója Kovács Patrik passza után 20 méterről gyönyörűen csavart a bal alsó sarokba. A hajrában újabb hazai bombagólt láthattak a szurkolók, Kovács Patrik előrehúzódott és kilőtte a kapu bal oldalát.

Az ötödik MTK-gól már a vendégdrukkerek számára is sok volt, a lelátóról érkezett néhány kemény bekiabálás a nyíregyházi játékosok felé.

A hosszabbításban újabb gól már nem esett, az MTK 5-1-re kiütötte a Nyíregyházát, ezzel ha ideiglenesen is, de feljött a tabella második helyére.

