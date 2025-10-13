Live
Rossz hír érkezett. Marco Rossi egyik kulcsembere, Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésén.

A magyar szövetség hétfőn délelőtt X-oldalán közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője, Nagy Zsolt lázas betegséggel küzd, ezért nem utazott el a csapattal a portugál fővárosba.

Nagy Zsolt nem lehet ott a portugálok elleni meccsen
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Beteg lett Nagy Zsolt

Az éllovas portugálok és a csoportban második helyen álló magyarok összecsapása kedden 20.45-kor kezdődik. 


 

