Rossz hír érkezett. Marco Rossi egyik kulcsembere, Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésén.
A magyar szövetség hétfőn délelőtt X-oldalán közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője, Nagy Zsolt lázas betegséggel küzd, ezért nem utazott el a csapattal a portugál fővárosba.
Beteg lett Nagy Zsolt
Az éllovas portugálok és a csoportban második helyen álló magyarok összecsapása kedden 20.45-kor kezdődik.
