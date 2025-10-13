A magyar szövetség hétfőn délelőtt X-oldalán közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője, Nagy Zsolt lázas betegséggel küzd, ezért nem utazott el a csapattal a portugál fővárosba.

Nagy Zsolt nem lehet ott a portugálok elleni meccsen

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Beteg lett Nagy Zsolt

Nagy Zsolt lázas betegség miatt nem utazik a férfi A-válogatottal Lisszabonba, a Portugália elleni vb-selejtező mérkőzésre.

Az éllovas portugálok és a csoportban második helyen álló magyarok összecsapása kedden 20.45-kor kezdődik.