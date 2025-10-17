A Napoli horrorvideóval mutatta be új mezét, sötétben a legfélelmetesebb — videó

Az „Érezd az árnyakat! Hallgasd a gyerekeket! Vedd fel a mezt!” szlogennel indított kisfilm egy sötét erdőben és elhagyatott alagutakban játszódik, ahol fények villannak, árnyak suhannak, és a végén egy titokzatos alakból kirajzolódik a Napoli új mezének a kontúrja. A klub ezzel a kampánnyal nemcsak egy új terméket mutatott be, hanem egy atmoszférát is teremtett: Nápoly városának misztikus, néha baljós, mégis lenyűgözően szenvedélyes oldalát.

A Napoli új meze várhatóan elég gyorsan hiánycikk lesz

Fotó: GIACOMO COSUA

A fekete alapú, koponyamintás mez az EA7 by Emporio Armani kollekció része, különleges „glow in the dark” technológiával, vagyis a sötétben világító részletekkel. Az olasz sajtó (többek között a Corriere dello Sport és a CalcioNapoli24) szerint a dizájn a város alatti Cimitero delle Fontanelle temetőre és a halottak kultuszára utal, ezzel is erősítve a nápolyi identitás misztikus oldalát.

A közösségi médiában a rajongók extrém reakciói sem maradtak el. Sokan lelkesen dicsérték a videó filmes minőségét és a mez ötletességét, mások ironikusan panaszkodtak, hogy a klub tönkreteszi őket anyagilag az újabb és újabb különkiadásokkal.

Blair Witch Project, Napoli módra

„Ez egy mestermű, a mez is, a videó is!” – írta egy felhasználó, míg más azt jegyezte meg: „Blair Witch Project, nápolyi kiadás.” Volt, aki csak annyit kommentelt: „Rettegünk, minden értelemben!”, más pedig humorosan kifakadt: „Valentina, kérlek, hagyd abba, már minden pénzemet elköltöttem ezekre a mezekre!” – utalva Valentina De Laurentiisre, a klubelnök lányára, aki a Napoli kreatív részlegének vezetőjeként az utóbbi évek ikonikus mezeinek – köztük ennek a Halloween-kiadásnak is – a látványvilágát megálmodta. Többen a részletekért is odavoltak: „A sötétben világító elemek és a ‘BOO!’ felirat a címkén – zseniális!”

A videó végén a klub külön köszönetet mond Bacoli városának, ahol a felvételek egy részét rögzítették. Nem mellesleg Bacoli éppen a 2028-as „Olasz Kultúra Fővárosa” címre pályázik. A limitált kiadású mez 150 euró körüli áron kapható a klub hivatalos webshopjában, és ahogy a hozzászólásokból látszik, pillanatok alatt el fogják kapkodni.