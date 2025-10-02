A Napoli a Manchester Unitedtől kölcsönvett dán válogatott csatár, Rasmus Höjlund két góljával győzte le portugál riválisát, ám talán még ennél is emlékezetesebb, ami Nápoly utcáin történt a mérkőzést megelőzően.
Az erkélyről készített videofelvételeken látható, hogy a két csapat ultrái egy bár előtt székekkel és botokkal támadtak egymásra. Néhány szurkoló különféle tárgyakkal és még tengeri herkentyűkkel is dobálózott, miközben a helyiek próbáltak fedezékbe vonulni. Egyes drukkerek bukósisakot viseltek, ami arra utalhat, hogy a verekedés előre megtervezett volt. Az erőszakos jelenetek percekig zajlottak, végül az egyik szurkolói csoport elrohant, a rivális ultrák pedig az ellenkező irányba távoztak.
A Napoli-Sporting meccsre a portugálok nem a legideálisabb körlmények közepette készülhettek fel, ugyanis a csapat járata négy órás késéssel indult a lisszaboni repülőtérről a forgalom és a repülőgép meghibásodása miatt.
Ennek köszönhetően a Sporting csak kedd este 11 órakor érkezett meg Nápolyba, ami miatt Rui Borges vezetőedzőnek le kellett mondania a szerdai mérkőzés előtti sajtótájékoztatót. A játékosok, akik a stresszes repülőutat követően nyugodt pihenésre számítottak, szintén csalódottak lehettek, mert a Napoli szurkolói az éjszaka közepén tűzijátékkal zavarták meg őket a szálloda előtt.
Ezek után talán nem is annyira meglepő, hogy végül az olaszok nyerték meg a találkozót 2-1-re.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!