A Napoli a Manchester Unitedtől kölcsönvett dán válogatott csatár, Rasmus Höjlund két góljával győzte le portugál riválisát, ám talán még ennél is emlékezetesebb, ami Nápoly utcáin történt a mérkőzést megelőzően.

A stadionban már nem volt balhé, de Nápoly utcáin összecsaptak egymással a szurkolók

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Botrány Nápolyban: összecsaptak egymással az olasz és a portugál drukkerek

Az erkélyről készített videofelvételeken látható, hogy a két csapat ultrái egy bár előtt székekkel és botokkal támadtak egymásra. Néhány szurkoló különféle tárgyakkal és még tengeri herkentyűkkel is dobálózott, miközben a helyiek próbáltak fedezékbe vonulni. Egyes drukkerek bukósisakot viseltek, ami arra utalhat, hogy a verekedés előre megtervezett volt. Az erőszakos jelenetek percekig zajlottak, végül az egyik szurkolói csoport elrohant, a rivális ultrák pedig az ellenkező irányba távoztak.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

A Napoli-Sporting meccsre a portugálok nem a legideálisabb körlmények közepette készülhettek fel, ugyanis a csapat járata négy órás késéssel indult a lisszaboni repülőtérről a forgalom és a repülőgép meghibásodása miatt.

Ennek köszönhetően a Sporting csak kedd este 11 órakor érkezett meg Nápolyba, ami miatt Rui Borges vezetőedzőnek le kellett mondania a szerdai mérkőzés előtti sajtótájékoztatót. A játékosok, akik a stresszes repülőutat követően nyugodt pihenésre számítottak, szintén csalódottak lehettek, mert a Napoli szurkolói az éjszaka közepén tűzijátékkal zavarták meg őket a szálloda előtt.

Ezek után talán nem is annyira meglepő, hogy végül az olaszok nyerték meg a találkozót 2-1-re.

