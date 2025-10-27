Live
A labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE a közösségi oldalán jelentette be, hogy elmarad a hétfő estére kiírt Soroksár elleni bajnokija.

A labdarúgó NB II 11. fordulójának zárómérkőzésén a Budafoki MTE csapott volna össze a Soroksár SC csapatával hétfő este 20 órakor, ám a hazai klub a közösségi oldalán számolt be róla, hogy szerint „technikai hiba miatt” elmarad.

Elmarad Lipcsei Péter és Mészöly Géza csapatának NB II-es mérkőzése
Elmarad Lipcsei Péter és Mészöly Géza csapatának NB II-es mérkőzése
Fotó: budafok1912.hu

 

Elmarad az NB II-es bajnoki Budafokon

„Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes vezetőit, aki jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre” – írták.

 

Az M4 Sport helyszíni beszámolója szerint a technikai hibát az egyik reflektor áramellátásáért felelős kapcsolószekrény okozta, amely váratlanul kigyulladt. Személyi sérülés nem történt, a tüzet poroltók segítségével gyorsan eloltották, ám így annyira túlterhelté vált az elektromos hálózat, hogy nem kockáztathatják meg a rendszer újraindítását. Ennek következtében a mérkőzés biztonságos lebonyolítását nem tudják vállalni a házigazdák.

A Lipcse Péter irányította Soroksár jelenleg 10. a másodosztályban, míg Mészöly Géza csapata, a Budafok a kiesést jelentő 15. helyen áll.

