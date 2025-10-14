Live
Marco Rossi szövetségi kapitány mellett Loic Nego képviselte a magyar labdarúgó-válogatott játékosait a portugál csapat elleni keddi világbajnoki selejtezőmérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Nego mindössze két kérdést kapott, ám az egyik, valamint az arra adott válasz is különös volt.

Marco Rossi azt kérte a magyar válogatott focistáitól, hogy bátor szívvel lépjenek pályára és mutassanak karaktert a Portugália elleni vb-selejtezőn. A szövetségi kapitány a kezdőcsapatról és a szerencséről is beszélt hétfő este, a lisszaboni José Alvalade Stadion sajtótermében. A játékosokat Loic Nego képviselte, aki előbb röviden arról beszélt, hogy profi sportolóként mindig a legjobbak ellen akar futballozni, így ez egy remek lehetőség az egész csapatnak. 

Loic Nego az örmények ellen szombaton 2-0-ra megnyert találkozót végigjátszotta a jobb oldalon
Fotó: Csudai Sándor

Loic Nego: a posztom ugyanaz a magyar válogatottnál és a Le Havre-nél

A francia Le Havre légiósa ezután egy különlegesebb kérdést is megkapott. Egy újságíró arról érdeklődött, hogy melyik poszton szeret jobban játszani: amelyiket a klubjában, vagy amelyiket a válogatottban tölt be. Ez abból a szempontból meglepő kérdés volt, hogy a 34 éves játékos mindkét helyen jobbhátvédként szerepel, így nem véletlen, hogy Nego azt válaszolta egy mondatban: nincsen különbség. Következett a kérdés pontosítása, miszerint a 45-szörös válogatott focista a francia klubjában nem pontosan a pálya azonos részén játszik és nem olyan gyakorisággal fut fel a szélen, mint a nemzeti csapatban. 

Ez tény, ezért is volt furcsa Loic Nego válasza: „nem bonyolultabb itt a feladatom, hiszen pontosan ugyanaz a pozícióm, mint a klubomnál".

A mérkőzések képe alapján nem úgy tűnik, hogy Marco Rossi és Didier Digard irányítása alatt megegyezik Nego szerepe, de a Le Havre legutóbbi hat bajnokijából ötöt is végigjátszó magyar focista határozottan mosolygott a kérdésen. A válasza után pedig jókora csönd lett a teremben, több kérdést nem is kapott (nem mert neki senki feltenni?).

A három forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas és a vb-részvétel küszöbén álló portugál, illetve a második helyen álló magyar válogatott világbajnoki selejtezője közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik Lisszabonban. 

A magyar és a portugál válogatott sajtótájékoztatójáról készült összefoglalót itt nézheti meg:
 

 

