A Ferencváros Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forrest 2-0-ra kikapott a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

Bár a Newcastle United már az első félidőben is nagy fölényben futballozott, csak a szünet után tudta eldönteni a meccset a Nottingham Forrest ellen. 

A Fradi El-ellenfele sem tudta megállítani a Newcastle bombaformában lévő támadóját, Nick Woltemadét
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Megállíthatatlan a Newcastle United rekordigazolása

Az 58. percben egy labdaszerzés után Bruno Guimaraes tekert a vendégek kapujába a tizenhatoson kívülről, majd a német válogatott Nick Woltemade tizenegyesből állította be a 2-0-s végeredményt. A nyáron 75 millió euróért érkezett támadó sorozatban harmadik meccsén volt eredményes, összességében pedig már négy gólnál jár a szezonban.

A Nottingham - amely január 29-én fogadja a Ferencvárost - augusztus közepén győzelemmel kezdett a Premier League-ben, azóta viszont két döntetlen mellett immár negyedszer kapott ki. Az előző idényben a Tottenham edzőjeként Európa-ligát nyert Ange Postecoglou minden sorozatot figyelembe véve még nyeretlen a csapattal, amely a legutóbbi 7 meccséből ötöt elveszített. Nem meglepő, hogy a brit sajtó attól hangos, hogy alig egy hónappal a kinevezése után máris kirúghatják a görög szakembert.

Már nincs veretlen csapat a Premier League-ben

Az Everton négy nyeretlen tétmérkőzés után 2-1-re legyőzte az FA Kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace-t, amely elszenvedte idei első vereségét. Jordan Pickford lejátssza 300. Premier League-meccsét az Everton színeiben – ezzel ő lett a második angol kapus David Seaman után, aki elérte ezt a mérföldkövet.

