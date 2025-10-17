A Santos pocsékul szerepel idén a brazil bajnokságban, magyar idő szerint csütörtök hajnalban ugyan 3-1-re legyőzte a Corinthianst, s ezzel megszakította hárommeccses nyeretlenségi sorozatát, de így is csupán hat pontra van a kiesőhelytől. A nagy múltú klub ezúttal sem számíthatott Neymarra, aki ebben az idényben a Santos meccseinek 47 százalékáról hiányzott – igaz, amikor pályán volt, akkor sem tudott olyan teljesítményt nyújtani, mint fénykorában.

Neymar és a kislánya, Mavie

Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

A 33 éves támadó jelenleg sérüléssel bajlódik, ezért nem állhatott csapata rendelkezésére. Ettől függetlenül kislányát, a kétéves Mavie-t kivette magával a stadionba, hogy megnézzék a meccset. Neymar gyermekét azonnal körbe vették a fotósok, ő pedig a legnagyobb természetességgel pózolt a kamerák előtt, még mielőtt egy sajnálatos baleset érte. Az egyik biztonsági őr ugyanis rosszul kezelt le egy felé érkező labdát, ami véletlenül Mavie fejét találta el. A brazil válogatott gólrekordere azonnal vigasztalni próbálta a gyerekét, aki az ütéstől sírva fakadt.

Mindez azután történt, hogy Mavie-t néhány nappal korábban kéztörés miatt kellett kórházba szállítani. Neymar akkor úgy próbált mosolyt csalni lánya arcára, hogy tündérjelmezbe öltözve táncolt neki.

Neymarnak négy gyermeke van. A legidősebb fia, Davi Lucca 2011-ben született Carolina Dantastól, majd Bruna Biancarditól 2023 októberében megszületett az első kislánya, Mavie, viszont egy hónappal később a pár szakított, Neymar pedig bejelentette, hogy világra jött Amanda Kimberlly modellel közös gyermeke, Helena. Idén nyáron aztán ismét apai örömöké elé nézett a Barcelona és a PSG korábbi támadója, ugyanis Biancardi életet adott második közös gyermeküknek, aki a Mel nevet kapta.

A napokban vírusként kezdett terjedni az interneten egy felvétel Neymar legkínosabb megmozdulásaiból, amelyeket azóta hozott össze a pályán, hogy 12 év után visszatért a Santoshoz. Neymar az elmúlt hónapokban többször is kapott kritikát, miszerint a korábban rá jellemző robbanékonyságnak már nyoma sincs, ráadásul a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti sem hívta meg a brazil válogatott világbajnoki selejtezőire, amit azzal indokolt, hogy a csatár nem teljesen fitt.