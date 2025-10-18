Erling Haaland duplájának köszönhetően a Manchester City 2-0-ra legyőzte vendégét, az Evertont az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A norvég támadó így már 11 gólnál jár a szezonban és magabiztosan vezeti a góllövőlistát. A nap legszebb gólját a Newcastle német csatára, Nick Woltemade szerezte, aki sarokkal talált be a Brighton kapujába. Videó ITT.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Nick Woltemade törleszti az árát

A német játékos 75 millió euróért érkezett a Newcastle csapatához, hogy pótolja a Liverpoolba majdnem kétszer ennyiért igazolt Alexander Isakot. Woltemade a Stuttgarttól érkezett és ez volt már a negyedik bajnoki találata, de lőtt gólt a Bajnokok Ligájában és a német válogatottban is. A Newcastle végül 2-1-re kikapott a Brightontól, Dany Welbec szerezte a győztes gólt.

A Bournemouth fordulatos mérkőzésen játszott 3-3-as döntetlent a Crystal Palace otthonában: a vendégek a fiatal francia Eli Junior Kroupi duplájával már 2-0-ra is vezettek, majd miután honfitársa Jean-Philippe Mateta egyenlített, a skót Ryan Christie góljával ismét az immár hét kör óta veretlen Bournemouth-nál volt az előny. Az utolsó fordulatot ismét Mateta szállította, aki a 97. percben büntetőből egyenlített ismét, ezzel mesterhármast elérve. A francia válogatottban is bemutatkozott Mateta a győzelmet is megszerezhette volna, de a 98. percben ziccerben a kapu fölé lőtt.

Premier League, 8. forduló:

Manchester City–Everton 2-0 (0-0)

Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)

Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)

Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)

A Nottingham Forest–Chelsea (0-3) meccs után már ki is rúgták a Fradi El-ellenfelének edzőjét.