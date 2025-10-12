Kényszerleszállást hajtott végre az a repülőgép, amely a nigériai válogatott tagjait szállította – írja a Daily Mail. A lap szerint a levegőben megrepedt a repülő szélvédője a csapat hazafelé tartó útján a fontos világbajnoki selejtezőről. Nigéria válogatottja Dél-Afrikából, Polokwanéból tartott haza, ahol pénteken 2-1-es győzelmet aratott Lesotho ellen.

A nigériai válogatott szurkolók győzelmet ünnepeltek a vb-selejtezőn, aztán majdnem katasztrófa érte a válogatottjukat szállító repülőt. Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

A ValueJet légitársaság bérelt gépét használták, amellyel Dél-Afrikába utaztak a meccsre, és ezzel indultak haza is. A Nigériai Labdarúgó-szövetség közleménye szerint a repülőgép az angolai fővárosban, Luandában állt meg tankolásra. A szövetség közleménye megerősítette, hogy a repülőgép szélvédője „súlyosan megrepedt” a levegőben.

A pilótáknak emiatt 25 perccel a felszállás után kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, és a repülő biztonságosan földet ért Luandában.

A szövetség megerősítette, hogy az incidens késlelteti a nigériai játékosok és tisztviselők érkezését Uyo városába, ahol kedden Benin ellen játszanak világbajnoki selejtezőt.

Öt Premier League-sztár is a fedélzeten volt a nigériai válogatott gépén

A nigériai keretben öt Premier League-játékos is szerepel: Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford) és Tolu Arokodare (Wolves). További sztárok is vannak a csapatban, mint Victor Osimhen, aki Sallai Roland csapattársa a Galatasarayban.

Nigéria jelenleg a harmadik helyen áll a vb-selejtezős csoportjában, amelyben három ponttal vannak lemaradva az éllovas Benin és eggyel a második Dél-Afrika mögött, így győzelemre van szükségük, hogy életben tartsák az automatikus vb-kvalifikációs reményeiket (a csoportelsők jutnak ki közvetlenül a 2026-os világbajnokságra).