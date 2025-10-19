Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Link másolása
Vágólapra másolva!
A német labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának szombati rangadóján a Bayern München saját közönsége előtt 2-1-re legyőzte a játéknap előtt a tabellán mögötte második helyen álló Borussia Dortmundot. A mérkőzés után a vendégek edzője, Niko Kovac Harry Kane gólja miatt is a játékvezetőt kritizálta.

A Bayern München az első félidőben az angol Harry Kane találatával szerzett vezetést, az előnyt a francia Michael Olise duplázta meg a 79. percben. A Borussia Dortmund ugyan a hajrában a német Julian Brandt révén szépített, egyenlítenie nem sikerült, így elvesztette veretlenségét. A sikerével továbbra is százszázalékos Bayern előnye öt pontra nőtt az immáron második Leipziggel szemben a Bundesliga tabellájának élén. A BVB veresége után Niko Kovac vezetőedző – aki 2018 júliusa és 2019 novembere között a münchenieket irányította, továbbá két éven át játékosa is volt a bajoroknak – Bastian Dankert játékvezetőt kritizálta.

Niko KOVAC (Borussia Dortmund coach) discusses after the match with referee Bastian DANKERT, left: Julian RYERSON (Borussia Dortmund). Football 1. Bundesliga season 2025/2026, 7. matchday, matchday07 FC Bayern Munich - Borussia Dortmund 2-1 on October 18, 2025, ALLIANZAREN A. ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Niko Kovac nem volt elégedett a Bayern–Dortmund mérkőzés játékvezetőjével
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON

Niko Kovac kifakadt a Bayern–Dortmund után

A hét forduló után 12 Bundesliga-gólnál járó Kane a 22. percben egy szögletet követő fejesből szerzett vezetést. Az ellenfél 54 éves horvát trénere azt kifogásolta, hogy az angol játékos felugrás közben (testtel) ellökte a rajta védekező Serhou Guirassyt.

„A mai játékvezetési stílusa alapján Bastian Dankertnek abban a szituációban is sípolnia kellett volna. 

Tönkretette a játékot a vaskalapos ítéleteivel,

és nekem az sok máshoz képest egyértelműbb szabálytalanság volt, így érvénytelenítenie kellett volna a gólt" – nyilatkozta a 75. percben sárga lapot is kapó Niko Kovac, aki a mérkőzés után a játékvezetőnek is elmondta, hogy szerinte rosszul vezette a Klassikert.

Kane mellett a gólpasszt adó Joshua Kimmich is nevetségesnek tartotta, hogy egyáltalán felvetődött, hogy az angol csatár szabálytalankodott Guirassyval szemben, de még a dortmundi Nico Schlotterbeck is úgy gondolta, hogy nem kellett volna lefújnia az esetet Dankertnek. A bíró maga is megszólalt a történtekről: noha a második félidőből elismert egy-két vitatható döntést, ő a visszajátszást követően is jó ítéletnek tartja, hogy megadta a Bayern első gólját.

Menetelnek Gulácsi Péterék, a Bayern a Dortmundot is elintézte
Hatalmas pofon a Barcától, a Bayernnél tudják: lépni kell!
Harry Kane már arról beszél, hol folytatja, ha elhagyja a Bayernt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!