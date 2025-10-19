A Bayern München az első félidőben az angol Harry Kane találatával szerzett vezetést, az előnyt a francia Michael Olise duplázta meg a 79. percben. A Borussia Dortmund ugyan a hajrában a német Julian Brandt révén szépített, egyenlítenie nem sikerült, így elvesztette veretlenségét. A sikerével továbbra is százszázalékos Bayern előnye öt pontra nőtt az immáron második Leipziggel szemben a Bundesliga tabellájának élén. A BVB veresége után Niko Kovac vezetőedző – aki 2018 júliusa és 2019 novembere között a münchenieket irányította, továbbá két éven át játékosa is volt a bajoroknak – Bastian Dankert játékvezetőt kritizálta.

Niko Kovac nem volt elégedett a Bayern–Dortmund mérkőzés játékvezetőjével

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON

Niko Kovac kifakadt a Bayern–Dortmund után

A hét forduló után 12 Bundesliga-gólnál járó Kane a 22. percben egy szögletet követő fejesből szerzett vezetést. Az ellenfél 54 éves horvát trénere azt kifogásolta, hogy az angol játékos felugrás közben (testtel) ellökte a rajta védekező Serhou Guirassyt.

„A mai játékvezetési stílusa alapján Bastian Dankertnek abban a szituációban is sípolnia kellett volna.

Tönkretette a játékot a vaskalapos ítéleteivel,

és nekem az sok máshoz képest egyértelműbb szabálytalanság volt, így érvénytelenítenie kellett volna a gólt" – nyilatkozta a 75. percben sárga lapot is kapó Niko Kovac, aki a mérkőzés után a játékvezetőnek is elmondta, hogy szerinte rosszul vezette a Klassikert.

Kane mellett a gólpasszt adó Joshua Kimmich is nevetségesnek tartotta, hogy egyáltalán felvetődött, hogy az angol csatár szabálytalankodott Guirassyval szemben, de még a dortmundi Nico Schlotterbeck is úgy gondolta, hogy nem kellett volna lefújnia az esetet Dankertnek. A bíró maga is megszólalt a történtekről: noha a második félidőből elismert egy-két vitatható döntést, ő a visszajátszást követően is jó ítéletnek tartja, hogy megadta a Bayern első gólját.