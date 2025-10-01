Áprilisban minden futballszerető magyarra a frászt hozta Nyilasi Tibor. A Ferencváros 70-szeres magyar válogatott csatárlegendáján ugyanis életmentő szívműtétet hajtottak végre a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

Nyilasi Tibor hamarosan visszanyeri régi erejét

Fotó: MTI/Kallos Bea

Nyilasi Tibor humora már újra a régi

A Ferencváros egykori csatára a klub közösségi felületén nyilatkozott, amiből egy rövid részlet külön is kiemelést érdemelt. A hogylétét firtató kérdésre így válaszolt:

„Köszönöm, most már egyre jobban. Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert az egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát és a nagyszerű eredményeket.”

„Jól működik a ketyegő akkor?” – érkezett az újabb kérdés, Nyilasi pedig megcsillantotta legendás humorát:

„Hát, a Fradi-szív igen” – válaszolta egy félmosoly kíséretében.