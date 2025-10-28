A labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában a Nyíregyháza Varga Kevin kiállítása miatt a tizedik perctől emberhátrányban futballozva 1-0-ra kikapott az újonc Kazincbarcikától. A Szpari augusztus közepe után kapott ki újra hazai pályán, ráadásul idénybeli hatodik vereségével a kiesést jelentő 12., vagyis utolsó helyen áll az NB I-ben.

A Nyíregyháza Spartacus FC kirúgta Szabó Istvánt

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A múlt hétvégi kudarc után a szurkolók Szabó István vezetőedző távozását követelték, s noha a hét elején még a Kecskeméttel korábban történelmi bajnoki ezüstérmet nyert szakember tartott edzést a csapatnak, a SZON információi szerint a klubnál kedden válságértekezletet tartottak, ami után a vezetőség megköszönte az 58 éves edző munkáját.

Szabó István áprilisban, hét fordulóval a bajnokság vége előtt vette át a Szpari irányítását és kisebb csodát tett, ugyanis benntartotta az együttest az élvonalban.

A Nyíregyháza kedd este hivatalos közleményben megerősítette a hírt, ám az új vezetőedző személyéről csak annyit közöltek, hogy megkezdődtek az egyeztetések, így egyelőre még az is bizonytalan, hogy ki veszi át a csapat irányítását a következő mérkőzésekre.

A sereghajtó Nyíregyháza pénteken a második helyen álló újonc Kisvárda vendége lesz.