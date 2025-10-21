21 év után megdőlt az olasz futball unalomrekordja, történelmi mélypont a Serie A.

Lautaro Martínez sem tudja megmenti az olasz focit az unalomtól?

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Bajban az olasz foci?

Ráadásul négy meccs is 0–0-s döntetlennel zárult, miközben a forduló egyik rangadója, az AC Milan–Fiorentina összecsapás 2–1-es eredményével szinte már gólparádénak tűnt.

Hétfő este az utolsó mérkőzésen, a Cremonese–Udinese meccsen úgy tűnt, megmenekülhet a Serie A: a hazaiak már a 4. percben betaláltak. A remélt gólzápor elmaradt, a vége 1–1 lett a meccs – ezzel végérvényesen megdőlt az eddigi negatív rekord.

Mindez úgy, hogy a Serie A-ban ma is olyan sztárcsatárok szerepelnek, mint Lautaro Martínez (Inter, 85 millió euró piaci érték), Marcus Thuram (Inter, 75 millió euró) vagy éppen Rafael Leao (AC Milan, 70 millió euró).

Németországban pörög a játék

Csak egy kis összehasonlítás.

A német Bundesliga legutóbbi fordulójában 33 gól esett, és mindössze egy találkozó – a Köln-Augsburg (1–1) – végződött kéttő vagy kevesebb találattal. A számok beszédesek: hét forduló után a Bundesliga 208 gólt hozott, ami körülbelül 30 találatot jelent hétvégénként. Olaszországban ugyanez az átlag mindössze 22.

Korábban a legkevesebb találatot (13 gólt) négyszer jegyeztek fel a Serie A-ban 2004 óta, legutóbb a 2022/23-as idényben. Akkor hat meccs végződött gól nélkül. Még a régi, 16 csapatos rendszerben is több gól esett átlagban.

A hatvanas-hetvenes évek mélypontján volt olyan, hogy „csupán” hat találat született egy fordulóban (1968/69 és 1979/80).

Hasonlóan gólínséges hétvégét Németországban is csak ritkán látni. A Bundesligában 1989/90 26. fordulójában, valamint 1998/99 20. játéknapján esett mindössze 11 gól – igaz, akkor kilenc mérkőzésen. Az olasz rekord tehát nemcsak történelmi, hanem minden korábbinál unalmasabb is.