Az olasz La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a keddi Olaszország-Izrael világbajnoki selejtezőt kiemelt biztonsági kockázatú besorolást kapott, mivel a városban néhány órával a mérkőzés kezdete előtt nagyjából tízezer fős palesztinbarát tüntetést szerveztek, annak ellenére hogy zajlanak a béketárgyalások az izraeli-palesztin konfliktusban és közeledni látszik a két éve tartó gázai háború vége.
Fokozott biztonsági intézkedések az olasz-izraeli vb-selejtező előtt
A Friuli Stadion környékén vörös riasztás van érvényben, szinte csak katonák vannak jelenleg. A jelentések szerint reggel óta helikopterek pásztáznak a város felett, több üzlet és étterem sem nyitott ki, de szigorú szabályok vonatkoznak azokra, akik mégis úgy döntöttek, hogy nyitva lesznek a meccs napján – ugyanis az utcákon semmiféle fegyverként használható tárgy nem lehet.
Az izraeli csapat buszát legkomolyabb készültség mellett kísérik a stadionhoz a szállodától, amelynek tetejére mesterlövészeket állítottak, de a meccs helyszínének egész területén jelentős lesz a rendőri és a katonai jelenlét.
A szurkolóknak a bejutás sem lesz egyszerű, ugyanis autóval nem lehet megállni a környéken, csak a jeggyel rendelkező szurkolók léphetnek be, akiknek fémdetektoros ellenőrzésen kell átesniük.
Olaszország egy évvel ezelőtt is játszott Izraellel Udinében, amelyet azért választottak a meccs helyszínéül, mert távol van a nagy vasúti és autópálya-forgalomtól, márpedig a város vezetői aggódnak, hogy a keddi tüntetésre erőszakos, szélsőséges csoport is érkezik. A tavalyi mérkőzés előtt is volt egy palesztinpárti tüntetés, de azon csak nagyjából ezren vettek részt. Vasárnap "Állítsuk meg a gázai népirtást" feliratú molinóval jelent meg egy különítmény a stadionnál, a tüntetés egyik szervezője pedig azt mondta, hiába a békemegállapodás, továbbra is szankciókat kell alkalmazniuk Izrael ellen.
A keddi összecsapáson várhatóan még félház sem lesz, ugyanis valamivel több mint 9 ezer jegyet adtak el, vagyis még a tüntetésen is többen lesznek, mit a 25 ezer fős Friuli Stadionban.
A két csapat szeptemberben kilencgólos meccset játszott Debrecenben, ám az Izrael ellen tüntető olasz szurkolók akciója kissé beárnyékolta a találkozót. Amennyiben az olasz válogatott legyőzi Izraelt, úgy biztosan nem végezhet a pótselejtezőt érő második helyénél hátrébb a csoportban.
