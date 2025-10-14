Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este az izraeli labdarúgó-válogatott Udinében lép pályára az olaszok elleni világbajnoki selejtezőben. Az olasz városban fokozott rendőri készültség van érvényben az esetleges palesztin tüntetések és zavargások miatt.

Az olasz La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a keddi Olaszország-Izrael világbajnoki selejtezőt kiemelt biztonsági kockázatú besorolást kapott, mivel a városban néhány órával a mérkőzés kezdete előtt nagyjából tízezer fős palesztinbarát tüntetést szerveztek, annak ellenére hogy zajlanak a béketárgyalások az izraeli-palesztin konfliktusban és közeledni látszik a két éve tartó gázai háború vége. 

Az olasz válogatott szeptemberben 5-4-re győzte le Izraelt Debrecenben
Az olasz válogatott szeptemberben 5-4-re győzte le Izraelt Debrecenben
Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

Fokozott biztonsági intézkedések az olasz-izraeli vb-selejtező előtt

A Friuli Stadion környékén vörös riasztás van érvényben, szinte csak katonák vannak jelenleg. A jelentések szerint reggel óta helikopterek pásztáznak a város felett, több üzlet és étterem sem nyitott ki, de szigorú szabályok vonatkoznak azokra, akik mégis úgy döntöttek, hogy nyitva lesznek a meccs napján – ugyanis az utcákon semmiféle fegyverként használható tárgy nem lehet. 

Az izraeli csapat buszát legkomolyabb készültség mellett kísérik a stadionhoz a szállodától, amelynek tetejére mesterlövészeket állítottak, de a meccs helyszínének egész területén jelentős lesz a rendőri és a katonai jelenlét.

A szurkolóknak a bejutás sem lesz egyszerű, ugyanis autóval nem lehet megállni a környéken, csak a jeggyel rendelkező szurkolók léphetnek be, akiknek fémdetektoros ellenőrzésen kell átesniük. 

Olaszország egy évvel ezelőtt is játszott Izraellel Udinében, amelyet azért választottak a meccs helyszínéül, mert távol van a nagy vasúti és autópálya-forgalomtól, márpedig a város vezetői aggódnak, hogy a keddi tüntetésre erőszakos, szélsőséges csoport is érkezik. A tavalyi mérkőzés előtt is volt egy palesztinpárti tüntetés, de azon csak nagyjából ezren vettek részt. Vasárnap "Állítsuk meg a gázai népirtást" feliratú molinóval jelent meg egy különítmény a stadionnál, a tüntetés egyik szervezője pedig azt mondta, hiába a békemegállapodás, továbbra is szankciókat kell alkalmazniuk Izrael ellen.

Pro-Palestinian protesters hold the edge of a large Palestinian flag as they gather in solidarity with Palestine, on the eve of the match between Italy and Israel for the FIFA World Cup 2026 qualifiers, in Udine northeastern Italy, on October 14, 2025. The Gaza ceasefire deal signed on October 13, 2025 and a hostage and prisoner exchange between Israel and Hamas has done nothing to dampen the resolve of around 10,000 protestors who march through Udine in anger at the hosting of a match they feel should not be played. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Hatalmas palesztin zászlóval tüntettek Udinében az Olaszország-Izarel vb-selejtező előtt
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A keddi összecsapáson várhatóan még félház sem lesz, ugyanis valamivel több mint 9 ezer jegyet adtak el, vagyis még a tüntetésen is többen lesznek, mit a 25 ezer fős Friuli Stadionban.

A két csapat szeptemberben kilencgólos meccset játszott Debrecenben, ám az Izrael ellen tüntető olasz szurkolók akciója kissé beárnyékolta a találkozót. Amennyiben az olasz válogatott legyőzi Izraelt, úgy biztosan nem végezhet a pótselejtezőt érő második helyénél hátrébb a csoportban.

Kapcsolódó cikkek:

A világ legjobb csatáraival bukott meg a svéd kapitány
Fontos hír jött Ronaldo állapotáról a portugál-magyar meccs előtt
Szégyenteljes pofont kapott Ancelotti brazil válogatottja
Marco Rossi után Willi Orbán utóda is beszólt az újságíróknak
Elképesztő összehasonlítás a portugáloknál, a BL-győztes lenyomta Szoboszlait
Szoboszlai Dominik lecsapott, a lisszaboni stadion miatta zengett – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!