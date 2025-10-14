Az olasz La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a keddi Olaszország-Izrael világbajnoki selejtezőt kiemelt biztonsági kockázatú besorolást kapott, mivel a városban néhány órával a mérkőzés kezdete előtt nagyjából tízezer fős palesztinbarát tüntetést szerveztek, annak ellenére hogy zajlanak a béketárgyalások az izraeli-palesztin konfliktusban és közeledni látszik a két éve tartó gázai háború vége.

Az olasz válogatott szeptemberben 5-4-re győzte le Izraelt Debrecenben

Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

Fokozott biztonsági intézkedések az olasz-izraeli vb-selejtező előtt

A Friuli Stadion környékén vörös riasztás van érvényben, szinte csak katonák vannak jelenleg. A jelentések szerint reggel óta helikopterek pásztáznak a város felett, több üzlet és étterem sem nyitott ki, de szigorú szabályok vonatkoznak azokra, akik mégis úgy döntöttek, hogy nyitva lesznek a meccs napján – ugyanis az utcákon semmiféle fegyverként használható tárgy nem lehet.

Az izraeli csapat buszát legkomolyabb készültség mellett kísérik a stadionhoz a szállodától, amelynek tetejére mesterlövészeket állítottak, de a meccs helyszínének egész területén jelentős lesz a rendőri és a katonai jelenlét.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There are snipers on the roof of the Israel team hotel in Udine ahead of Israel's game against Italy.



The Italian city is also on maximum alert. Most shops and restaurants will close in northern Italy as pro-Palestinian/anti-Israel demonstrators plan to… pic.twitter.com/EuQDigSoHd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 14, 2025

A szurkolóknak a bejutás sem lesz egyszerű, ugyanis autóval nem lehet megállni a környéken, csak a jeggyel rendelkező szurkolók léphetnek be, akiknek fémdetektoros ellenőrzésen kell átesniük.

Olaszország egy évvel ezelőtt is játszott Izraellel Udinében, amelyet azért választottak a meccs helyszínéül, mert távol van a nagy vasúti és autópálya-forgalomtól, márpedig a város vezetői aggódnak, hogy a keddi tüntetésre erőszakos, szélsőséges csoport is érkezik. A tavalyi mérkőzés előtt is volt egy palesztinpárti tüntetés, de azon csak nagyjából ezren vettek részt. Vasárnap "Állítsuk meg a gázai népirtást" feliratú molinóval jelent meg egy különítmény a stadionnál, a tüntetés egyik szervezője pedig azt mondta, hiába a békemegállapodás, továbbra is szankciókat kell alkalmazniuk Izrael ellen.

Hatalmas palesztin zászlóval tüntettek Udinében az Olaszország-Izarel vb-selejtező előtt

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A keddi összecsapáson várhatóan még félház sem lesz, ugyanis valamivel több mint 9 ezer jegyet adtak el, vagyis még a tüntetésen is többen lesznek, mit a 25 ezer fős Friuli Stadionban.