Az udinei stadionban a futball legalább elvitte a show-t. Bár az olasz válogatott az első félidőben szenvedett, Mateo Retegui megmentette a napot: előbb egy magabiztosan értékesített büntetővel, majd egy látványos csavarással intézte el Izraelt. A harmadik gól Gianluca Mancini fejéről érkezett, amivel Olaszország 3–0-ra diadalmaskodott – a győzelem tehát sima, az este viszont korántsem volt az, miként az a Magyar Nemzet írásából kiderül.

Mateo Retegui volt Olaszország megmentője a két góljával az Izrael elleni vb-selejtezőn. Gennaro Gattuso tudja, még nincs lefutva a továbbjutás Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto

Gattuso tudja, Olaszországnak még van oka az aggodalomra

A sikerrel Gattuso együttese biztosította helyét a playoffban, ám az automatikus kijutás elérhetetlennek tűnik A norvégok gólkülönbsége szinte behozhatatlan, így az olaszoknak marad az imádság és a remény.

Pontosan azt a meccset játszottuk, amit kellett. Most Istenhez kell imádkoznunk, hogy senki ne sérüljön meg, és hogy a klubokban is jó formában maradjanak a fiúk

– mondta Gattuso, akinek hangjából egyszerre áradt a megkönnyebbülés és a feszültség.

Utcai harcok, füttykoncert és várható FIFA-büntetés

A stadionon kívül elszabadult a pokol. Több ezer tüntető vonult fel Palesztina mellett, a békésnek indult menet estére utcai háborúvá változott: repültek a korlátok, szólt a vízágyú, a levegőben könnygáz terjengett. A rendőrök és a radikális aktivisták összecsaptak, újságírókat is megtámadtak.

Bent sem volt jobb a helyzet: az izraeli himnuszt füttykoncert fogadta, amit ugyan sokan tapssal próbáltak elnyomni, de a jelenet garantáltan eljutott a FIFA és az UEFA fülébe. Az olasz szövetség most okkal attól tarthat, hogy a botrány miatt pénzbüntetés vagy akár zárt kapus büntetés is jöhet.

Ran Ben-Shimon, az izraeli kapitány mindenesetre megőrizte higgadtságát:

„Az eredmény nem tükrözi a valóságot, de Olaszország minden hibát megbüntetett. Büszke vagyok a csapatomra, és gratulálok Gattusónak – igazi úriember.”