Anglia 3-0-s győzelmet aratott Wales felett, de a mérkőzés legemlékezetesebb pillanata nem a gólokról szólt, hanem egy ijesztő sérülésről. A 40. percben Ollie Watkins még megszerezte a vezetést, ám nem sokkal később újra a kapu előtt bukkant fel egy beadásnál. Lendületből érkezett a labdára, de a mozdulat közben megcsúszott, és a lába kicsavarodott alatta. Ahogy a földre esett, a térde természetellenes szögben fordult el, és láthatóan azonnal éles fájdalmat érzett.

A meccs hőse: Ollie Watkins

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Wembley közönsége döbbenten nézte, ahogy a támadó a földön fekszik, arcát a kezébe temetve. A csapattársak azonnal a segítségére siettek, az orvosi stáb pedig perceken belül a pályán volt. A játék néhány percre megállt, mire Watkins – sántikálva, de a saját lábán – el tudta hagyni a gyepet. Watkins a második félidőre már nem is tért vissza, a helyére Marcus Rashford érkezett.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta: „Ollie hatalmas ütést kapott, és rögtön jelezte, hogy fájdalmat érez. Nem akartuk kockáztatni, ezért azonnal lecseréltük. Az orvosi vizsgálatok még zajlanak, de egyelőre úgy tűnik, nem komoly a baj. Most pihennie kell, hogy teljesen felépülhessen.”

Ollie Watkins kikerült az angol keretből

A mérkőzés után az angol szövetség hivatalosan is közölte, hogy Watkins kikerült a válogatott keretből, és elővigyázatosságból kihagyja az Andorra és Szenegál elleni találkozókat. A Reuters szerint a támadó kisebb sérülést szenvedett, nincs szó szalagszakadásról vagy izomszakadásról. Az Aston Villa orvosai szerint néhány napon belül megkezdheti a könnyített edzéseket.

Watkins az idei szezonban kiváló formában futballozik: 17 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a Premier League-ben, így kiesése érzékeny veszteség az angol válogatottnak.

A következő napokban további orvosi vizsgálatok várhatók, de a jelek szerint Watkins megúszta a súlyosabb bajt. A Wembleyben átélt drámai pillanat után most az egész angol futballvilág azt várja, mikor térhet vissza a válogatott egyik legjobb formában lévő támadója.