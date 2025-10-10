Live
A Wembley Stadionban játszott Anglia-Wales barátságos mérkőzésen rémisztő pillanatokat éltek át a nézők. Ollie Watkins, az angol válogatott és az Aston Villa támadója súlyosnak tűnő ütközést szenvedett a kapufánál. A játékos fájdalmában percekig a földön maradt, majd sántikálva hagyta el a pályát.

Anglia 3-0-s győzelmet aratott Wales felett, de a mérkőzés legemlékezetesebb pillanata nem a gólokról szólt, hanem egy ijesztő sérülésről. A 40. percben Ollie Watkins még megszerezte a vezetést, ám nem sokkal később újra a kapu előtt bukkant fel egy beadásnál. Lendületből érkezett a labdára, de a mozdulat közben megcsúszott, és a lába kicsavarodott alatta. Ahogy a földre esett, a térde természetellenes szögben fordult el, és láthatóan azonnal éles fájdalmat érzett.

Ollie Watkins, 19, from England, gestures to the crowd after scoring England's second goal during the International Friendly match between England and Wales at Wembley Stadium in London, England, on October 9, 2025. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A meccs hőse: Ollie Watkins
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Wembley közönsége döbbenten nézte, ahogy a támadó a földön fekszik, arcát a kezébe temetve. A csapattársak azonnal a segítségére siettek, az orvosi stáb pedig perceken belül a pályán volt. A játék néhány percre megállt, mire Watkins – sántikálva, de a saját lábán – el tudta hagyni a gyepet. Watkins a második félidőre már nem is tért vissza, a helyére Marcus Rashford érkezett.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta: „Ollie hatalmas ütést kapott, és rögtön jelezte, hogy fájdalmat érez. Nem akartuk kockáztatni, ezért azonnal lecseréltük. Az orvosi vizsgálatok még zajlanak, de egyelőre úgy tűnik, nem komoly a baj. Most pihennie kell, hogy teljesen felépülhessen.”

Ollie Watkins kikerült az angol keretből

A mérkőzés után az angol szövetség hivatalosan is közölte, hogy Watkins kikerült a válogatott keretből, és elővigyázatosságból kihagyja az Andorra és Szenegál elleni találkozókat. A Reuters szerint a támadó kisebb sérülést szenvedett, nincs szó szalagszakadásról vagy izomszakadásról. Az Aston Villa orvosai szerint néhány napon belül megkezdheti a könnyített edzéseket.

Watkins az idei szezonban kiváló formában futballozik: 17 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a Premier League-ben, így kiesése érzékeny veszteség az angol válogatottnak.

A következő napokban további orvosi vizsgálatok várhatók, de a jelek szerint Watkins megúszta a súlyosabb bajt. A Wembleyben átélt drámai pillanat után most az egész angol futballvilág azt várja, mikor térhet vissza a válogatott egyik legjobb formában lévő támadója.

