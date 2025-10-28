A találkozó tétje a legjobb 16 közé jutás volt, és a Bundesliga második helyén álló lipcseiek pedig magabiztosan győzték le a harmadosztályban listavezető riválist. A vendégeknél Gulácsi Péter ugyan ezúttal a kispadon kapott csak helyet Ole Werner vezetőedzőtől, de Willi Orbán jelentős részt vállalt a sikerből.
Willi Orbánnak nagyon megy a Német Kupában
A 13. percben a magyar válogatott védő kitette jobbra a labdát Johan Bakayokónak, aki befelé cselezte magát, majd laposan keresztbe lőve a jobb alsóba helyezett. Orbán az első fordulóban is főszereplő volt, akkor gólt és gólpasszt jegyzett a negyedosztályú Sandhausen otthonában, így két meccs után már két gólpassznál és egy gólnál jár a sorozatban.
Még a szünetig Christoph Baumgartner duplájával magabiztos előnyre tett a Leipzig, amelyet a fordulás után Ezechiel Banzuzi növelt. A hajrában már csak az eredmény kozmetikázásra futotta a hazaiak erejéből.
A szezonnyitón a Bayern Münchentől elszenvedett 6-0-s fiaskó óta igencsak magára talált az RB Leipzig, ugyanis már kilenc tétmeccs óta veretlen, ebből ráadásul hetet megnyert. A Lipcsének legutóbb tavaly március és szeptember között volt ilyen jó sorozata, akkor minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen át nem talált legyőzőre.
A kora esti meccseken a Hertha Dárdai Márton gólpasszának is köszönhetően győzte le magabiztosan a szintén másodosztályú Elversberget, azonban Dárdai Bence csapata, a 36. perctől emberhátrányban futballozó Wolfsburg meglepetésre kikapott a másodosztályú Kieltől.
A győztesek a nyolcaddöntőbe jutottak.
- Német Kupa, második forduló:
Heidenheim-Hamburg 0-1
Wolfsburg-Holstein Kiel (másodosztályú) 0-1
Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund 1-1 - tizenegyesekkel 2-4
Augsburg-Bochum (másodosztály) 0-1
Borussia Mönchengladbach-Karlsruher SC (másodosztály) 2-1
St. Pauli-Hoffenheim 1-1
Cottbus (harmadosztály)-RB Leipzig 0-4
