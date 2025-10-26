Willi Orbán kis híján belesérült a Lipcse 6-0-s győzelmébe az Augsburg otthonában. Ez abból a kérdésből derült ki, amit a német Kicker tett fel a magyar válogatott védőjének.

Willi Orbán szerelés közben az Augsburg elleni Bundesliga-meccsen. Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

A hat lipcsei gól közül melyikről fog álmodni – tették fel a kérdést a németek Orbánnak, aki frappánsan válaszolt:

Ma egyetlen gólról sem álmodom, csak a szögletzászlóval vívott párharcomról.

Történt ugyanis, hogy a Lipcse magabiztos előnye ellenére Orbán teljes erőbedobással vetődött a szögletzászlónak, hogy megakadályozzon egy szögletet, és a labdát az oldalvonalon túlra csúsztassa. Ennek ráadásul egy kisebb sérülés lett a következménye:

– Kicsit fáj az oldalam, de minden rendben – árulta el Orbán.

A Lipcse új rekordere lett Willi Orbán

Mint beszámoltunk róla, a 32 éves védőnek ez volt a 234. Bundesliga-meccse a Leipzig színeiben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban.

Orbán egyébként a 6-0-s győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett.

– A mérkőzés eleje nem indult olyan könnyen, mint ahogyan azt a végeredmény mutatja. Keményen dolgoztunk a 6-0-s sikerért és küzdenünk kellett érte, különösen az első félidőben. Meg kell jegyezni, hogy az ellenfél sok lehetőséget adott, mi pedig hatékonyan kihasználtuk őket – mondta a magyar középhátvéd, aki kiemelte, milyen jól felkészítette a csapatot az edzői stáb.