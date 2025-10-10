Hetek óta tudni lehet, hogy nem lesz éppen békés a Norvégia–Izrael labdarúgó vb-selejtező. Az I csoportot fölényesen vezető, és tulajdonképpen a vb-részvételtől már csak karnyújtásnyira lévő hazai csapat, valamint a szövetség és a szurkolók sem várták, várják tárt karokkal a vendégeket. A Norvég Labdarúgó Szövetség elnökének pénteki sajtótájékoztatóján aztán máris óriási botrány tört ki.

Lise Klaveness, a norvég szövetség elnökasszonya nem tudta elkerülni az óriási botrányt

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Lise Klaveness elnökasszony pénteki sajtótájékoztatójára izraeli újságírók is beültek, és, ha már ott voltak, akkor nem is haboztak kellemetlen kérdéseket feltenni a sportvezetőnek.

Óriási botrány a norvég sajtótájékoztató

Egy nappal a gázai háborút talán lezáró tűzszünet bejelentése után Oslóban tört ki szócsata Klaveness és izraeli újságírók között. A Babagol nevű lap és a Washington Post tudósítója afelől érdeklődött, hogy a norvég szövetség miért érzett ellenállhatatlan késztetést, hogy beleavatkozzon a háborúba.

„Mi nem ebben a kimondott ügyben vagyunk elkötelezettek. A norvég szövetség évek óta kiáll az emberi jogokért és a humanitárius válságtól szenvedők mellett. A megnyilatkozásaink nem politikai értelemben vett kiállások, hanem emberi jogi értelemben tett elköteleződések” – válaszolta Lise Klaveness.

Az izraeli újságírók azt is rossz néven vették, hogy a norvégok éppen a hazájuk válogatottja elleni meccs teljes jegybevételét ajánlotta fel a háború kirobbanása óta Gázában is nagyon sok feladatot ellátó Orvosok Határok Nélkül nevű szervezetnek.

„Két éve vagyunk folyamatosan kapcsolatban az Orvosok Határok Nélkül szervezettel. Mióta a harcok elkezdődtek, azóta természetes, hogy a bajba jutottaknak ajánljuk fel a befolyt pénzeket. Nem szeretnénk ebből a mérkőzésből pénzt keresni, azt szeretnénk, ha ez a pénz a valóban nélkülözőkhöz jutna el.”

Arra, hogy Norvégia az egyik szószólója Izrael kizárásána az UEFA és a FIFA rendezvényeiről, Klaveness annyit mondott, hogy ők legalább nyílt lapokkal játszanak és nem csak színfalak mögött sutyorognak.

Klaveness azt külön kikérte magának, hogy ne tanúsított volna mély szimpátiát az izraeli áldozatok felé a 2023. október 7-i terrortámadás után.