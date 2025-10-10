Szombat este az európai labdarúgó vb-selejtezősorozat F csoportjában a magyar válogatott az örmény együttest fogadja sorsdöntő mérkőzésen a telt házas Puskás Arénában. Szoboszlai Dominikék számára kulcsfontosságú a győzelem, ha életben akarják tartani a világbajnoki álmaikat, ehhez pedig azokat az örményeket kell legyőzniük, akikkel a mieink eddig csak egyszer találkoztak.

Jegise Melikjan, az örmény válogatott kapitánya aláírná a döntetlent is

Fotó: Flaviu Buboi/NurPhoto via AFP

Döntetlennek is örülnének az örmények a Puskás Arénában

„Nincs különbség, hogy Portugáliával, Írországgal vagy éppen most Magyarországgal játszunk, ugyanúgy jó eredményt akarunk elérni. Egyetlen célunk, hogy lépésről lépésre, meccsről meccsre fejlődjünk. A magyar csapatot kielemeztük, nem csak Szoboszlai Dominiket, mivel nem csak ő tud problémát okozni az ellenfeleknek. Teljes mértékben tisztában vagyunk a magyarok erősségeivel és gyengeségeivel” – mondta az MTI érdeklődésére Jegise Melikjan szövetségi kapitány, aki hozzátette, mivel mindössze hét hete nevezték ki, így neki jóval nehezebb dolga van, mint a hét éve regnáló kollégájának, Marco Rossinak.

A szakvezető kifejtette, egyelőre ismerkedik a játékosaival, felméri a képességeiket és kvalitásaikat, de hisz bennük, és jelenleg ez a legfontosabb. Megjegyezte, látja milyen problémákkal küzd az együttese és azt is, hogy mindent nem lehet egyszerre orvosolni, ugyanakkor egész héten keményen készültek.

„Otthon meglepetést akartunk okozni az írek ellen, ez sikerült is, de most idegenben inkább az ellenfélre koncentrálunk, hogy minket ne lepjenek meg. Vendégként nehéz lesz a helyzetünk, mert a szurkolók sokat dobnak a magyar csapat játékán, de hiszem, hogy ennek ellenére jó eredménnyel fogunk távozni. A döntetlen kiváló lenne idegenben egy erős rivális ellen” – fogalmazta meg várakozásait a 46 éves szakvezető.

Az örmény válogatott a portugálok elleni pofonból fel tudott állni az írek ellen

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Utolsó sípszóig tartó küzdelmet ígérnek

A játékosok részéről Vahan Bicsahcsjan többek között arról beszélt, hogy az augusztusban kinevezett Melikjannal jó hangulat uralkodik a csapatnál, magabiztosságot hozott, ennek köszönhetően pedig olyan jól szeretnének futballozni, mint azt az írek 2-1-es legyőzésekor tették.

A magyar egy erős válogatott, de maximálisan felkészültünk. Azért jöttünk, hogy jól játszunk és az utolsó sípszóig harcolni fogunk

– jelentette ki a Legia Warszawa csatára, aki szerint elsősorban a saját játékukra kell összpontosítaniuk ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el Budapesten.