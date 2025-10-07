Egyre inkább elmérgesedik az ír–örmény futballviszony a világbajnoki selejtezősorozat közepén: a legújabb fejlemény, hogy Írország nem adott vízumot az örmény válogatott egyik kulcsemberének, Nair Tiknizjannak. A Crvena zvezda balhátvédje ezzel biztosan kihagyja az október 14-i dublini összecsapást – már ha nem történik csoda az utolsó pillanatokban.

Az örmény Nair Tiknizjan (balra) és a portugál Pedro Neto az Örményország–Portugália vb-selejtezőn

Fotó: MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao

Az eset azért is keltett komoly visszhangot, mert a selejtezőcsoportban kiélezett a verseny a továbbjutásért, és az örmények szeptemberben 2-1-re legyőzték az íreket, jelentősen csökkentve ezzel utóbbiak esélyeit a kvalifikációra. Jövő kedden jön a visszavágó Dublinban, ahol az íreknek élet-halál kérdése a győzelem – és úgy tűnik, a cél minden eszközt szentesít. Tiknizjan papíron azért nem kapta meg a belépési engedélyt, mert probléma volt az okmányaival, de a döntés mögött sokan tudatos gyengítési szándékot sejtenek.

Az örmény szövetség nem adja fel a harcot

A hírt elsőként az örmény sportaran.com hozta le, amely Alekszandr Kljuev nyilatkozatára hivatkozott. Kljuev Tiknizjan játékosügynöke, egyben az örmény válogatott egykori védője, aki szerint valóban akadtak nehézségek a vízumkérelemmel, de a helyi szövetség mindent elkövet annak érdekében, hogy a játékos mégis ott lehessen a sorsdöntő meccsen.

Miközben az örmények versenyt futnak az idővel, a magyar szurkolók számára is érdekes a történet, hiszen október 11-én, három nappal a dublini találkozó előtt Tiknizjan Budapesten játszhat – Magyarország ugyanis nem gördített akadályt a belépése elé.

Szoboszlai Dominikék a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen állnak az F csoportban. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a 2026-os világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.