A szerda esti találkozó első félidejében a Angers szerzett vezetést a Vélodrome-ban, a második játékrészben aztán a 18 éves Robinio Vaz duplájával fordítani tudott a Marseille. Úgy tűnt, Roberto De Zerbi csapata be is húzza a három pontot, azonban a 89. percben drámai fordulatot vett a mérkőzés, amikor összeesett a pályán Bilal Nadir, a Marseille 21 éves középpályása.

Kórházba szállították a Marseille összeesett focistáját

A mérkőzés 89. percében, a pálya középső zónájában Bilal Nadir hirtelen összeesett, mindenféle ütközés nélkül. A 21 éves középpályás ijesztő látványt nyújtott, de a marseille-i és az angevini játékosok azonnal a segítségére siettek. Miután Nadirt stabil oldalfekvésbe helyezték, a fiatal játékos a lába mozgatásával apró gesztust tett, hogy megnyugtassa a közönséget.

Néhány pillanat múlva a 21 éves középpályást hordágyon levitték a pályáról és azonnal kórházba szállították.

Magához tért, kórházba vitték vizsgálatokra és ellenőrzésre. Mindannyian aggódunk, reméljük, hogy semmi komoly nincs”

– idézi az RMC Sport a Marseille edzőjét, az olasz Roberto De Zerbit.

Miután Nadir hordágyon levitték a pályáról, a találkozó 2-1-es marseille-i vezetésről folytatódott, azonban a 96. percben egyenlített az Angers.

A duplázó Robinio Vaz a Ligue 1+ mikrofonja előtt azt mondta, hogy Nadir drámai összeesése kizökkentette a Marseille-t a játékból, ezért nem lett meg a győzelem.