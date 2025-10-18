Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I 10. fordulójának rangadóján a Paks hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen ellen.

A Paks és a Debrecen bajnoki rangadóján az első félidőben nem esett gól, azonban a szurkolók ijesztő jelenetet láthattak, miután Bognár György két játékosa, Papp Kristóf és Lenzsér Bence összefejelt. 

A Paks védője, Lenzsér Bence megsérült
A Paks védője, Lenzsér Bence megsérült
Fotó: paksifc.hu

Kórházba került a Paks védője

Az összefejelés után mindkét paksi focista percekig lenn maradt a földön, majd Papp folytatni tudta a játékot, Lenzsér azonban nem. 

A megsérült hátvéd fejét bekötötték, később pedig kiderült, hogy kórházba kellett szállítani, 

hogy összevarrják a sebét, ugyanis felrepedt a fején a bőr a kemény ütközés következtében. A szünet után Hahn János góljával a hazai csapat szerzett vezetést, ám a DVSC Adrian Guerrero révén hat perccel később kiegyenlített.

A hajrában az egyre erősebben támadó Paks csatára, Tóth Barna gólt fejelt, ám a videobírós visszajátszás után kiderült, hogy a gólszerző lebirkózta Batik Bencét, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A hosszabbításban gólt szerezhetett volna még a Debrecen, de Kovácsik Ádám leszedte a labdát Bárány Donát lábáról. A végén még Pető Milán találhatott volna be szabadrúgásból, ám Varga Ádám nagy bravúrral védett. 

Ezután lefújta a meccset a bíró, a paksi játékosok azonban hevesen mondták a magukét a játékvezetőnek.

Bognár György csapata továbbra is veretlenül vezeti a tabellát, ám ezúttal nem tudott nyerni, a Debrecen jelenleg a harmadik, bár két meccsel többet játszott a negyedik Ferencvárosnál.

Kapcsolódó cikkek

Bognár György megható sorokkal emlékezett meg Mezey Györgyről
Dzsudzsák Balázs: „Hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom”
Egy óriási butaság kinyírta Dzsudzsák Balázs zseniális gólját – videó

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!