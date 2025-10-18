A Paks és a Debrecen bajnoki rangadóján az első félidőben nem esett gól, azonban a szurkolók ijesztő jelenetet láthattak, miután Bognár György két játékosa, Papp Kristóf és Lenzsér Bence összefejelt.
Kórházba került a Paks védője
Az összefejelés után mindkét paksi focista percekig lenn maradt a földön, majd Papp folytatni tudta a játékot, Lenzsér azonban nem.
A megsérült hátvéd fejét bekötötték, később pedig kiderült, hogy kórházba kellett szállítani,
hogy összevarrják a sebét, ugyanis felrepedt a fején a bőr a kemény ütközés következtében. A szünet után Hahn János góljával a hazai csapat szerzett vezetést, ám a DVSC Adrian Guerrero révén hat perccel később kiegyenlített.
A hajrában az egyre erősebben támadó Paks csatára, Tóth Barna gólt fejelt, ám a videobírós visszajátszás után kiderült, hogy a gólszerző lebirkózta Batik Bencét, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
A hosszabbításban gólt szerezhetett volna még a Debrecen, de Kovácsik Ádám leszedte a labdát Bárány Donát lábáról. A végén még Pető Milán találhatott volna be szabadrúgásból, ám Varga Ádám nagy bravúrral védett.
Ezután lefújta a meccset a bíró, a paksi játékosok azonban hevesen mondták a magukét a játékvezetőnek.
Bognár György csapata továbbra is veretlenül vezeti a tabellát, ám ezúttal nem tudott nyerni, a Debrecen jelenleg a harmadik, bár két meccsel többet játszott a negyedik Ferencvárosnál.
