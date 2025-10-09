Live
Két fontos játékosával hosszabbított az NB I előző kiírásának bronzérmese. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint Papp Kristóf és Osváth Attila is elkötelezte magát Pakson.

A stabilitás a Paksi FC sikerének egyik legfontosabb összetevője. A klubvezetés pedig a jövőbeni sikerek értelmében nem hagyja kétségek között a játékosokat, így máris hosszabbítottak a csapat két alapemberével, Papp Kristóffal és Osváth Attilával.

Debrecen, 2024. október 19.A Paks játékosainak gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. október 19-én. Jobbra, Tóth Barna a gólszerző, Mezei Szabolcs (26) és Osváth Attila (11) látható.MTI/Czeglédi Zsolt
Osváth Attila (11) és Papp Kristóf is marad Pakson
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Papp és Osváth marad Pakson

Papp Kristóf 2015-ös érkezése óta már 302 mérkőzést játszott a tolnaiak színeiben. A klubhonlapon olvasható méltatás szerint az elmúlt években technikai tudása és játékintelligenciája révén az NBI egyik legkiemelkedőbb középpályásává vált. Emlékezetes megmozdulásaként említik, a Ferencváros elleni 2024-es Magyar Kupa-döntőben fejelt gólját.

Osváth Attila 2019 óta játszik Pakson, és jelenleg 190 meccsnél jár. A klub mindkét, 2024-es és 2025-ös Magyar Kupa-győzelmében is fontos szerepet játszott. A szélső márciusban a Törökország elleni mérkőzésen kilencedik paksi focistaként debütálhatott a magyar válogatottban.

 

 

