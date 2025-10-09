A stabilitás a Paksi FC sikerének egyik legfontosabb összetevője. A klubvezetés pedig a jövőbeni sikerek értelmében nem hagyja kétségek között a játékosokat, így máris hosszabbítottak a csapat két alapemberével, Papp Kristóffal és Osváth Attilával.

Osváth Attila (11) és Papp Kristóf is marad Pakson

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Papp és Osváth marad Pakson

Papp Kristóf 2015-ös érkezése óta már 302 mérkőzést játszott a tolnaiak színeiben. A klubhonlapon olvasható méltatás szerint az elmúlt években technikai tudása és játékintelligenciája révén az NBI egyik legkiemelkedőbb középpályásává vált. Emlékezetes megmozdulásaként említik, a Ferencváros elleni 2024-es Magyar Kupa-döntőben fejelt gólját.

Osváth Attila 2019 óta játszik Pakson, és jelenleg 190 meccsnél jár. A klub mindkét, 2024-es és 2025-ös Magyar Kupa-győzelmében is fontos szerepet játszott. A szélső márciusban a Törökország elleni mérkőzésen kilencedik paksi focistaként debütálhatott a magyar válogatottban.