Windecker József 2028-ig biztosan a tolna vármegyei csapat játékosa marad. A korábbi újpesti labdarúgó szerződést hosszabbított a Magyar Kupa-címvédő Paksi FC labdarúgócsapatánál.
A Paks hivatalos honlapjának hétfői beszámolója szerint a 32 éves védekező középpályás megállapodása a mostani idény végén járt volna le, a hosszabbítást követően pedig 2028 nyaráig szól. Windecker József először a 2013/14-es szezonban játszott paksi színekben, majd 2019 februárjában tért vissza a csapathoz. Eddig összesen 221 mérkőzésen 43 gólt szerzett.
A Paks játékosa örül a hosszabbításnak
„Haraszti Zsolt ügyvezetővel már régebben sikerült megegyeznünk, de a papírokat csak most írtuk alá. Nem is volt kérdés, hogy itt képzelem el a folytatást, és örülök, hogy sikerült két évvel meghosszabbítani a szerződésemet” – fogalmazott Windecker, aki kétszer nyerte meg a Magyar Kupát a paksiakkal.
