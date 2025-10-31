A független bizottság döntése értelmében a 28 éves brazil válogatott középpályás megrovásban részesült, és figyelmeztetést kapott jövőbeli viselkedésére, de pénzbüntetést nem kell fizetnie. Az indoklás szerint a bizottság figyelembe vette, hogy az eljárás rendkívül negatívan hatott Paquetá pályafutására és mentális egészségére.

Lucas Paquetá (7-esben) alapember a brazil válogatottban

Fotó: Nelson Almeida/AFP

Tönkretették Paquetá pályafutását

Paquetá évek óta a Premier League egyik legjobb középpályása, 2023 nyarán közel volt ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Manchester City csapatához szerződjön, azonban a vizsgálat miatt meghiúsult a brazil játékos átigazolása.

Bár Paquetá két esetben megsértette az FA szabályzatát – mivel nem működött kellőképpen együtt a nyomozás során és több kérdésre sem válaszolt –, a testület mégis úgy ítélte meg, hogy az eset „kivételes körülményei” miatt nincs szükség pénzbírságra. A bizottság azt is kiemelte, hogy a brazil válogatott futballistának makulátlan a múltja fegyelmi szempontból.

A döntés értelmében az Angol Labdarúgó-szövetségnek kell állnia a bizottsági költségek 90 százalékát, Paquetá pedig mindössze 10 százalékot fizet.

A brazil középpályás továbbra is kulcsfontosságú tagja a West Ham Unitednak. Az idei szezonban csapata mind a tíz mérkőzésén kezdőként kapott lehetőséget, ezeken három gólt szerzett. A kelet-londoni csapat vasárnap a Newcastle United otthonában látogat a St. James’ Parkba.