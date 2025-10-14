Patkány tört be a pályára, ami miatt egy rövid időre félbeszakadt a Wales–Belgium vb-selejtező.

Brennan Johnson és a meccs „hőse”, a patkány

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Patkány lopta el a show-t

Ami a meccset illeti, Craig Bellamy csapata remekül kezdett, a nyolcadik percben Joe Rodon fejesével előnybe is került. Ám sokáig nem örülhettek a hazaiak, Ethan Ampadu kezezése után Kevin De Bruyne büntetőből egyenlített, majd Thomas Meunier bombagóljával már 2-1-re vezettek a vendégek. A szünet után De Bruyne duplázott, a második büntetőjét is higgadtan értékesítve, ezzel gyakorlatilag eldőlt a három pont sorsa. A walesiek ugyan Nathan Broadhead révén még szépítettek, de az Arsenal támadója, Leandro Trossard beállította a 90. percben a 4-2-es végeredményt.

A meccs legemlékezetesebb pillanata azonban nem egy gólhoz kötődött: a 66. percben a játékvezető, Daniel Siebert kénytelen volt megállítani a játékot, miután egy patkány futott be a pályára.

Brennan Johnson, a Tottenham támadója előbb zavartan figyelte a helyzetet, majd elkergette a nem várt látogatót. A közösségi médiában azonnal beindult a humoráradat: a nézők a „Rágcsló gólja!” és „Meccs legjobbja!” bejegyzésekkel szórakoztak a furcsa incidensen.

Belgium ezzel a győzelemmel közel került a világbajnoki kvalifikációhoz, míg Wales küzd a pótselejtezős helyért.