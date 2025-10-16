Live
Szerződést bontott Patrick Kluiverttel az indonéz szövetség, így már nem a hollandok korábbi legendás futballistája a helyi labdarúgó-válogatott szakvezetője.

A 49 éves tréner január elején került a délkelet-ázsiai ország nemzeti együttesének élére. Patrick Kluivertnek az volt a feladata, hogy megpróbálja kijuttatni a jövő évi világbajnokságra a csapatot. Indonézia 1945-ben vált függetlenné Hollandiától és azóta nem vett részt futball-világbajnokságon. Sokáig élt a remény, a zárókörben azonban harmadik, azaz utolsó lett csoportjában a kijutó Szaúd-Arábia, illetve Irak mögött, ugyanakkor ez a teljesítmény is az eddigi legjobbja volt az indonéz válogatottnak – számolt be róla az MTI.

Indonesias Dutch head coach Patrick Kluivert reacts during the FIFA World Cup 2026 Asian qualifier football match between Indonesia and China at Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta on June 5, 2025. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)
Már nem Patrick Kluivert az indonéz válogatott szövetségi kapitánya 
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Patrick Kluivert szerződését felbontották

„Egy nyílt, alapos és tiszteletteljes megbeszélés után a két fél arra az álláspontra jutott, hogy befejezi az együttműködést” – jelentette be a közös megegyezéssel történt szerződésbontást a szövetség közösségi felületén.

Patrick Kluivert – aki az év elején 2027-ig kötelezte el magát, hosszabbítási lehetőséggel – 2008-ban fejezte be játékospályafutását. Csatárként szerepelt az Ajaxban, az AC Milanban, a Barcelonában, a Newcastle Unitedben, a Valenciában, a PSV Eindhovenben és a Lille-ben. A holland válogatottat 1994-től tíz éven át erősítette, 79 mérkőzésen 40 gólt szerzett. Edzőként előzőleg leginkább utánpótlás csapatoknál vagy segédedzőként dolgozott. Mostani munkája előtt – 2023-ban – a török élvonalbeli Adana Demirspor felnőtt gárdáját irányította, de mindössze öt hónap után távozott a klubtól.

 

