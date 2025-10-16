A 49 éves tréner január elején került a délkelet-ázsiai ország nemzeti együttesének élére. Patrick Kluivertnek az volt a feladata, hogy megpróbálja kijuttatni a jövő évi világbajnokságra a csapatot. Indonézia 1945-ben vált függetlenné Hollandiától és azóta nem vett részt futball-világbajnokságon. Sokáig élt a remény, a zárókörben azonban harmadik, azaz utolsó lett csoportjában a kijutó Szaúd-Arábia, illetve Irak mögött, ugyanakkor ez a teljesítmény is az eddigi legjobbja volt az indonéz válogatottnak – számolt be róla az MTI.

Már nem Patrick Kluivert az indonéz válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Patrick Kluivert szerződését felbontották

„Egy nyílt, alapos és tiszteletteljes megbeszélés után a két fél arra az álláspontra jutott, hogy befejezi az együttműködést” – jelentette be a közös megegyezéssel történt szerződésbontást a szövetség közösségi felületén.

Patrick Kluivert – aki az év elején 2027-ig kötelezte el magát, hosszabbítási lehetőséggel – 2008-ban fejezte be játékospályafutását. Csatárként szerepelt az Ajaxban, az AC Milanban, a Barcelonában, a Newcastle Unitedben, a Valenciában, a PSV Eindhovenben és a Lille-ben. A holland válogatottat 1994-től tíz éven át erősítette, 79 mérkőzésen 40 gólt szerzett. Edzőként előzőleg leginkább utánpótlás csapatoknál vagy segédedzőként dolgozott. Mostani munkája előtt – 2023-ban – a török élvonalbeli Adana Demirspor felnőtt gárdáját irányította, de mindössze öt hónap után távozott a klubtól.