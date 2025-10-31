– Tele voltam karmolásokkal, de csak annyit mondtam, minden rendben – Paul Scholes a Stick to Football című podcastban idézte fel, hogyan próbálta elrejteni a küzdelmeit még a Manchester United öltözőjében is. – Gary Neville mellett ültem, és ő mindig kérdezte, mi történt velem, amikor karcolásokkal az arcomon jöttem be.

Paul Scholes a tévés szakértői munkával is felhagyott az autista fia érdekében. Fotó: MICHAEL REGAN / POOL

Scholes most elmondta, hogy kisfia, aki nem tud beszélni, gyakran harapta és karmolta meg dühében, mert nem tudta elmondani, mit érez.

– Ezt soha nem tudtam kikapcsolni, még akkor sem, amikor játszottam – vallotta be a 49 éves legenda.

Paul Scholes még csapattársai előtt is titkolta, hogy ne sajnálják

Aiden két és fél éves volt, amikor megérkezett a diagnózis.

– Akkoriban alig tudtunk valamit az autizmusról. Egyszer csak ott álltunk, és nem tudtuk, mi vár ránk – mesélte Scholes. A hír annyira megrázta, hogy a következő mérkőzésén gyengén teljesített, és Sir Alex Ferguson ki is hagyta a kezdőből. A futballista azonban ekkor sem mondta el senkinek, mi történt.

– Nem akartam, hogy sajnáljanak – mondta. – Úgy gondoltam, ha beszélek róla, az nem segít Aidenen.

A Manchester United legendája ma már csak az autista fiának él

Scholes 26 év házasság után vált el gyerekkori szerelmétől, Claire Froggattól, és most hetente három éjszakát tölt Aiden mellett, hogy segítse fiát a napi rutinjában. A legenda idén bejelentette, hogy visszavonul a tévés szakértői munkától is, mert a késő esti közvetítések felborították Aiden napirendjét.

– Rögtön ideges lett, harapott, karmolt. Évekig így ment, míg végül azt mondtam: most már Aiden az első – vallotta be Scholes. – Nem tudom, mi segítene rajtam, de tudom, mi segít neki. Az, ha ott vagyok mellette.

Paul Scholes a 2013-as visszavonulásáig 11-szer nyerte meg a Premier League-et a Manchester United színeiben, amellyel 1999-ben és 2008-ban BL-győztes is volt.