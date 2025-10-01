Live
A Liverpool komoly problémával néz szembe a hétvégén, miután Arne Slot vezetőedző megerősítette, hogy Alisson Becker biztosan nem lesz bevethető a Chelsea elleni szombati mérkőzésen. A brazil válogatott kapus kedden, a Bajnokok Ligájában elszenvedett 1-0-s vereség során sérült meg a Galatasaray otthonában, ami viszont esélyt adhat a Vörösök magyar kapusának, Pécsi Árminnak.

A 31 éves brazil kapus, Alisson Becker még az első félidőben szenvedett combhajlító-sérülést, és sántikálva hagyta el a pályát, ami viszont azt is jelenheti, hogy Pécsi Ármin akár ott lehet a kispadon majd a Liverpool Chelsea elleni rangadóján.

Alisson Becker sérülése adhat esélyt Pécsi Árminnak
Fotó: OZAN KOSE / AFP

Pécsi Ármin esélye?

Alisson helyére a nyáron érkezett grúz kapus, Giorgi Mamardashvili állt be, aki végigvédte a második játékrészt. A Liverpool négy napon belül második vereségét szenvedte el, és a közelgő londoni rangadó előtt kulcsjátékosát veszítette el.  

Arne Slot a találkozó után adott interjúban világosan fogalmazott Alisson állapotáról:

Ha valaki ilyen körülmények között megy le a pályáról, az sosem jó jel. Biztosan nem fog játszani szombaton 

– mondta a holland tréner a televízió kamerái előtt, majd a sajtótájékoztatón kicsit részletesebben is beszélt a helyzetről:  

„Amikor visszafutott, érezte, hogy valami nincs rendben. Nem tudom pontosan, mi történt, nem vagyok orvos. De amikor egy játékos sprint közben fájdalmat érez és a földre rogy, az szinte mindig komoly bajt jelent. A mi játékosaink nem színészkednek, ha valaki a földön marad, az általában azt jelenti, hogy folytatni sem tudja. 

Sajnos Alisson esetében is ez történt, és szombaton szinte biztosan hiányozni fog.”  

A vezetőedző a nyilatkozataiban arra utalt, hogy az esély arra, hogy a kapus bevethető legyen a Stamford Bridge-en, gyakorlatilag nulla: „99,9 százalék, de inkább mondom azt, hogy 100 százalék.”  

Tovább nehezíti a Liverpool helyzetét, hogy a támadósorból Hugo Ekitike is kisebb sérülést szedett össze, bár a francia csatár esetében még nem zárható ki teljesen a szereplés a Chelsea ellen.  

A hétvégi összecsapás így különösen nagy próbatétel elé állíthatja majd a Liverpoolt, amelyben így Mamardashvili kaphat esélyt. 

Alisson sérülésével nagy esélyt nyílt a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt magyar kapus, Pécsi Ármin előtt is, aki nagy csatát vívhat majd a Liverpool jelenlegi harmadik számú kapusával, Freddie Woodmannel,

 hogy melyikük üljön le a kispadra a rangadón. 

