A 31 éves brazil kapus, Alisson Becker még az első félidőben szenvedett combhajlító-sérülést, és sántikálva hagyta el a pályát, ami viszont azt is jelenheti, hogy Pécsi Ármin akár ott lehet a kispadon majd a Liverpool Chelsea elleni rangadóján.

Alisson Becker sérülése adhat esélyt Pécsi Árminnak

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Pécsi Ármin esélye?

Alisson helyére a nyáron érkezett grúz kapus, Giorgi Mamardashvili állt be, aki végigvédte a második játékrészt. A Liverpool négy napon belül második vereségét szenvedte el, és a közelgő londoni rangadó előtt kulcsjátékosát veszítette el.

Arne Slot a találkozó után adott interjúban világosan fogalmazott Alisson állapotáról:

Ha valaki ilyen körülmények között megy le a pályáról, az sosem jó jel. Biztosan nem fog játszani szombaton

– mondta a holland tréner a televízió kamerái előtt, majd a sajtótájékoztatón kicsit részletesebben is beszélt a helyzetről:

„Amikor visszafutott, érezte, hogy valami nincs rendben. Nem tudom pontosan, mi történt, nem vagyok orvos. De amikor egy játékos sprint közben fájdalmat érez és a földre rogy, az szinte mindig komoly bajt jelent. A mi játékosaink nem színészkednek, ha valaki a földön marad, az általában azt jelenti, hogy folytatni sem tudja.

Sajnos Alisson esetében is ez történt, és szombaton szinte biztosan hiányozni fog.”

A vezetőedző a nyilatkozataiban arra utalt, hogy az esély arra, hogy a kapus bevethető legyen a Stamford Bridge-en, gyakorlatilag nulla: „99,9 százalék, de inkább mondom azt, hogy 100 százalék.”

Tovább nehezíti a Liverpool helyzetét, hogy a támadósorból Hugo Ekitike is kisebb sérülést szedett össze, bár a francia csatár esetében még nem zárható ki teljesen a szereplés a Chelsea ellen.

A hétvégi összecsapás így különösen nagy próbatétel elé állíthatja majd a Liverpoolt, amelyben így Mamardashvili kaphat esélyt.

Alisson sérülésével nagy esélyt nyílt a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt magyar kapus, Pécsi Ármin előtt is, aki nagy csatát vívhat majd a Liverpool jelenlegi harmadik számú kapusával, Freddie Woodmannel,

hogy melyikük üljön le a kispadra a rangadón.