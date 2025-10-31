Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem elég, hogy a Barcelona elveszítette a Real Madrid elleni rangadót, Hansi Flick csapatát újabb csapás érte. A meccs végén kiállított Pedri megsérült, a katalánok középpályásának másfél hónapot ki kell hagynia.

A botránnyal véget ért El Clásico utolsó perceiben Pedrit második sárga lappal kiállította a játékvezető. A Barcelona klasszis középpályásának emiatt egy meccset mindenképpen ki kellett volna hagynia, ám kiderült, hogy nem csupán egy találkozóról marad le a következő másfél hónapban.

Pedri megsérült az El Clásico után
Pedri megsérült az El Clásico után
Fotó: GOKHAN TANER / Middle East Images

Pedri is kidőlt a sorból

A 22 éves sztár a bal combjában izomszakadást szenvedett, és a hét közepén elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a sérülése súlyosabb, mint amire a katalánoknál számítottak, így Pedrinek legalább hat hetet ki kell hagynia. Ez komoly csapás Hansi Flick vezetőedző számára, mert egyik legjobbjának többek között a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-meccset, valamint az Atlético Madrid elleni bajnoki rangadót is ki kell hagynia. 

Pedri minden bizonnyal december elején-közepén térhet vissza a csapatba, de a Barca német edzőjének nem csak őt kell nélkülöznie még egy darabig. 

Andreas Christensen minden bizonnyal két, Raphinha pedig három hétig lesz harcképtelen, nem beszélve a rendkívül sérülékeny Gaviról, aki 4 hónapra dőlt ki a sorból. Flick gondjait némileg enyhítheti, hogy Dani Olmo és Robert Lewandowski már a csapattal edzett, ők hamarosan visszatérhetnek.

Pedri sérülése talán nem meglepő, ugyanis a Barca kulcsjátékosa a csapatból az egyetlen, aki ebben a szezonban már több mint 1000 játékpercet töltött a pályán. 

Az Eb-győztes spanyol sztár a 2025/2026-os idény eddigi összes tétmérkőzésen kezdett, ezt a terhelést pedig a szervezete már nem bírta.

A Real Madrid ellen elveszített El Clásico után a Barcelona a bajnokságban az Elche együttesét fogadja majd.

Kapcsolódó cikkek

Meglepő üzenetet küldött az El Clásicón botrányosan őrjöngő Vinícius Júnior
Fenyegető üzenetet küldött a Barcelona focistája a Real Madridnak
Sokkoló ajánlat: döbbenetes fordulat a Barcelona törölt amerikai meccse után

A megunhatatlan LaLiga!

A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!