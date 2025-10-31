A botránnyal véget ért El Clásico utolsó perceiben Pedrit második sárga lappal kiállította a játékvezető. A Barcelona klasszis középpályásának emiatt egy meccset mindenképpen ki kellett volna hagynia, ám kiderült, hogy nem csupán egy találkozóról marad le a következő másfél hónapban.
Pedri is kidőlt a sorból
A 22 éves sztár a bal combjában izomszakadást szenvedett, és a hét közepén elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a sérülése súlyosabb, mint amire a katalánoknál számítottak, így Pedrinek legalább hat hetet ki kell hagynia. Ez komoly csapás Hansi Flick vezetőedző számára, mert egyik legjobbjának többek között a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-meccset, valamint az Atlético Madrid elleni bajnoki rangadót is ki kell hagynia.
Pedri minden bizonnyal december elején-közepén térhet vissza a csapatba, de a Barca német edzőjének nem csak őt kell nélkülöznie még egy darabig.
Andreas Christensen minden bizonnyal két, Raphinha pedig három hétig lesz harcképtelen, nem beszélve a rendkívül sérülékeny Gaviról, aki 4 hónapra dőlt ki a sorból. Flick gondjait némileg enyhítheti, hogy Dani Olmo és Robert Lewandowski már a csapattal edzett, ők hamarosan visszatérhetnek.
Pedri sérülése talán nem meglepő, ugyanis a Barca kulcsjátékosa a csapatból az egyetlen, aki ebben a szezonban már több mint 1000 játékpercet töltött a pályán.
Az Eb-győztes spanyol sztár a 2025/2026-os idény eddigi összes tétmérkőzésen kezdett, ezt a terhelést pedig a szervezete már nem bírta.
A Real Madrid ellen elveszített El Clásico után a Barcelona a bajnokságban az Elche együttesét fogadja majd.
