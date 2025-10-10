Visszatérhet az NB I vérkeringésébe Pintér Attila! Erről nem más, mint a Kisvárda sportigazgatója, a korábbi edző, Gerliczki Máté kirúgása óta a szakvezetői feladatokat is ellátó Révész Attila beszélt az M1 csatornának.

Pintér Attila lehet a megoldás a Kisvárda gondjaira

Fotó: Koncz Márton - Origo

Pintér Attila lehet a Kisvárda edzője

Révész elmondása szerint több jelölttel is tárgyaltak, de odáig, hogy már egy szerződéstervezetet is átküldjenek neki, csak az 59 éves, játékosként 20-szoros magyar válogatott Pintér Attilával jutottak el.

„Minimális eltérések vannak a feltételekben, de az ő szakmaisága áll hozzám a legközelebb. Ugyanakkor a mostani helyzet ezt felülírja, ideiglenesen pihentetjük a kapcsolatot. Attila minden meccsünket a helyszínen tekinti meg, mivel a fia itt játszik. Attilával órákat beszélünk a futballról, annyira megszállott, mint én. A munkamorálja, a szenvedélye lehetővé tenné, hogy a stílust tovább vigye. Edzéselméleti, felfogásbeli különbségek vannak, amelyek nem áthidalhatatlanok. Ha később oda kerülünk, hogy mégsem tudom irányítani a csapatot, akkor ő alkalmas lesz a feladatra” – mondta Révész, aki a télig időszakig vállalta a csapat irányítását, utána adott esetben Pintér veheti át a stafétát.

A három évtizedes edzői munkája alatt a Ferencvárostól a Sopronon, a Győri ETO-n és a Vasason át a Mezőkövesdig számos NB I-es klub kispadján bizonyító edző 2013 decembere és a 2014 szeptembere között öt mérkőzésen a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is volt.

Pintér Attila – akinek a fia, Pintér Filip éppen Kisvárdán focizik – nevének felbukkanása azért lehet meglepő, mert két napja még szabolcsi források alapján még mi is arról írtunk, Benczés Miklós lehet a befutó az edzői posztra.

Kapcsolódó cikkek: